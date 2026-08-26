教學：手機相片一鍵變海報 模擬日本爆紅復古印刷 上位香港攝影應用榜首

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平時用手機隨手拍下的街景或人像，只要換個呈現方式，也能瞬間化身為獨立刊物（Zine）或復古海報上的套色印刷藝術品。日本開發團隊 Shikaka, Inc. 推出的相片編輯工具《tone – photos, printed》近日在港台設計圈與社交平台掀起熱潮。程式主打將數碼照片轉化為粗顆粒、油墨感十足的復古網點（Halftone）風格，最新版本不僅正式支援繁體中文（包括香港本地化語系），更同步登陸 Android 平台，讓創作者在手機上就能輕鬆玩轉多變的印刷美學。

下載連結：

iOS : apps.apple.com/app/id6792391699

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yojihan.tone

一鍵變身復古印刷海報

tone 主打將相片變成 1 至 3 色網點疊印效果，設有 Simple 及 Customize 兩種模式。Simple 模式下，用戶只需按下隨機按鈕，就可以快速試玩不同顏色、網點及邊框組合，程式亦會自動配對適合相片墨水顏色。喜歡自訂用戶則可以在 Customize 模式逐一調整每種顏色網點頻率、角度、密度及印刷效果。

▲Simple 模式下，用家可以按 random 看看不同的效果圖

隨手拍下街頭景致或人像快照，只要換上孔版油墨與粗顆粒網點，就能散發如獨立刊物（Zine）或復古絲網海報的藝術質感。日本團隊 Shikaka, Inc. 開發的相片後製工具《tone – photos, printed》近期在港台設計圈與社交平台引起熱烈討論。程式除了可將數碼相片轉化為 1 至 3 色套色疊印效果，亦具備高自由度的風格組合與專業印刷輸出設定。隨着官方加入繁體中文（包括香港本地化語系）並正式登陸 Android 平台，創作者在手機即可完成由風格排版至送印檔案輸出的完整流程。

▲ 原圖

第一步：選定操作模式 探索多變配色與網點組合

開啟 tone 匯入相片後，用家可按創作習慣選擇「Simple（簡易）」或「Customize（自訂）」模式。想快速捕捉靈感，Simple 模式提供骰子隨機按鈕，系統會自動分析畫面明暗，即時配搭合適的油墨色彩、網點與邊框。

▲ 用家可按創作習慣選擇「Simple（簡易）」或「Customize（自訂）」模式

若想精確控制視覺層次，切換至 Customize 模式即可為每層油墨作深度設定，自由切換傳統「網點（Halftone dots）」或粗糙「顆粒（Grain）」兩種網屏演算法，並可微調網點頻率（FREQ 最高達約 410 線）、印刷角度（如 Dot on Dot、Offset、Rosette 網花角度組合）與油墨密度，精準重現孔版印刷微移套印的手工韻味。

▲切換至 Customize 模式即可為每層油墨作深度設定

第二步：挑選擬真紙質與外框 塑造百變印刷風格

tone 最具特色之處在於豐富的材質細節配搭。底層提供 5 款擬真紙張材質，涵蓋純白紙、原色紙、灰卡紙及纖維豐富的牛皮紙等基底。在邊框設定中，除了能自由縮放留白比例與畫面長寬比，亦可加入圓角弧度。

第三步：專業級印刷輸出 一鍵生成實體送印規格檔案

好多濾鏡 App 效果雖然搶眼，但整完往往只能留在手機相簿或者發個限時動態，如果無法實體 Print 出嚟，始終差了臨門一腳。《tone》最吸引的地方，正正打破了數碼濾鏡「得個睇字」的局限，玩完之後真係可以直接輸出送印，印成實體海報或明信片掛在牆上做屋企擺設裝飾，將手機裡的畫面轉化為摸得到的實體質感。

為了讓成品能夠順利印出，程式內建了符合印刷標準的專業匯出功能。除了支援高畫質 PNG、JPEG 及標準 PDF 格式，針對想嘗試實體絹印或 Risograph 孔版印刷的創作者，更可直接匯出各層油墨的獨立分色檔（Color Separation）。在後續加工設定上，系統亦具備 3mm 或 4mm 標準出血位（Bleed），並能隨意切換日本規格或國際標準裁切線（Crop Marks），甚至支援在 A4 或 A3 圖紙上進行原寸拼版（Imposition），大幅簡化送印前的繁瑣工序，讓每個人都能輕鬆將手機相片變成實體印刷品。

▲系統支援在 A4 或 A3 圖紙上進行原寸拼版

應用程式下載與升級資訊

免費版本已具備完整的網點製作與核心匯出功能。若需要更多專業工具，可透過一次性內購「Ink Set 02」（香港 App Store 定價約 HK$22 / 380 日圓，約港幣 19 元），解鎖額外 7 款特色墨水配色、自訂預設檔案儲存功能，以及 2 倍至 3 倍的高解像度輸出支援。