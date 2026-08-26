TVB 電視台變身算力商 劇集靠 AI 慳錢 斥 20 億建萬PetaFLOPS中心

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無綫集團 (00511) 正加速向人工智能轉型，除了在劇集製作過程大量引入 AI 工具，更於 8 月 10 日公布，擬與基滙資本關聯公司 Triton Square Limited 合組公司，於將軍澳電視城興建先進算力中心。基滙資本最高注資 20 億元，雙方分別持股 51% 與 49%。消息公布後，TVB 股價一度急升 7.5%，反映市場對這間老牌電視台跨界佈局 AI 算力業務寄予厚望。

電視城變身算力基地

根據協議綱領，合營公司將於 TVB 位於將軍澳工業邨企業園區內，開發全新算力設施，採購並營運圖形處理器 (GPU) 及中央處理器 (CPU) 等核心硬件，再以訂閱模式向外部第三方客戶及無綫集團旗下公司，提供人工智能相關先進算力服務。項目首階段 (第 1A 期) 目標算力規模約 1 萬 PetaFLOPS，即每秒可進行 1,000 萬億次浮點運算，預計 2027 年第四季投入運作。TVB 透露，已與一間全球科技集團簽訂算力服務意向書，顯示項目尚未落成已吸引外部客戶洽談合作。

資金方面，基滙資本計劃向合營公司注入最高 20 億元股本投資，加上項目銀行融資及 TVB 內部資源支援，支撐這個規模龐大的基建項目。業界分析認為，TVB 善用電視城既有土地及電力資源，轉型提供算力租賃服務，是傳統媒體公司少見的跨界嘗試，亦反映香港 AI 算力需求持續升溫。

AI 微動畫打入日常時段

在內容製作層面，TVB 今年 5 月 18 日起於翡翠台逢星期一至五晚上 8 時 30 分，推出首部 AI 職場微動畫《社畜求生 101》，每集僅長 2.5 至 3 分鐘，合共 60 集，配合香港人「快狠準」的生活節奏。劇集由憑綜藝節目人氣急升的周嘉洛聲演主角「阿星」，結合 AI 生成豐富表情的人物畫面及貼地職場金句，成為集團首個完全依靠 AI 生成畫面製作的常規節目。

集團在中期業績中確認，已進一步將相關人工智能工具及應用程式整合至創作流程，並預期 AI 將在內容製作中扮演更重要角色。管理層強調，雖然人類創意及人才仍是內容製作核心，但人工智能有助改善流程、縮短製作週期，從而降低成本，亦可透過模型訓練善用集團龐大片庫資產價值。

AI 助攻業績 中期虧損收窄

人工智能帶來的成本效益，亦初步反映在財務數字上。TVB 截至 6 月底止中期業績顯示，股東應佔虧損收窄至 7,361.2 萬元，較去年同期 1.08 億元虧損減少約 32%，EBITDA 達 7,300 萬元，按年增長 33%，毛利率由 37% 升至 45%。集團表示，人工智能工具試行取得理想成果後，已決定進一步擴大應用範圍，是總營運成本按年減少 18% 的重要原因之一。

值得一提，無綫劇集《愛·回家之三代同堂》早前被指大量採用 AI 生成背景及合成技術，一度引發網民討論。集團今次的算力中心計劃及 AI 微動畫上架，某程度上顯示 TVB 並非低調處理相關技術應用，反而選擇正面加碼，將人工智能定位為未來業務增長的核心引擎之一。

資料來源：明報財經、TVB.com