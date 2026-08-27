Apple 9 月發佈會最後預測 iPhone Ultra 摺機、Watch Series 12、AirPods 5 等 6 款新產品一次看

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Apple 2026 最新發佈會香港時間為： 9 月 10 日凌晨 1 時舉行。預測今次將帶來 6 款新產品，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、首款摺疊熒幕 iPhone Ultra、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4 及 AirPods 5，以下我們做一個預測總結。

發佈會時間及形式確定

Apple 於 8 月 26 日（美國時間）正式發送邀請函，確認發佈會於美國太平洋時間 9 月 9 日上午 10 時舉行，換算香港時間即為 9 月 10 日凌晨 1 時。發佈會地點設於 Apple Park 園區內的 Steve Jobs Theater，同時 Apple 亦會透過官方網站及 Apple TV App 進行網上直播，全球用戶均可同步收看。綜合最新消息預測，屆時將一口氣帶來 6 款新產品，當中最受矚目的是公司首款摺疊熒幕 iPhone Ultra，其他還包括有 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 等智能電話；Apple Watch Series 12 及 Apple Watch Ultra 4 等智能手錶，以及 AirPods 5 全新無線耳機。

邀請函以柔和藍色為主色調，畫面中央 Apple 標誌散發出璀璨虹彩光暈，配上主題句「Surprise and Shine」，中文版譯作「耀目驚喜，亮起新一章」。

六款新品逐一睇

綜合多方消息整理出今次發佈會最有機會亮相的 6 款新品，涵蓋 iPhone、Apple Watch 及 AirPods 三大產品線。

iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 是今次陣容中的主力，兩者均傳搭載新一代 A20 Pro 晶片、縮小版 Dynamic Island，以及經簡化的 Camera Control 按鈕，同時新增 Dark Cherry 酒紅色選項。當中 Pro Max 型號機身傳會較厚，原因是配備更大容量電池及可變光圈相機系統，今年這項相機技術可能只有 Pro Max 獨有。

全場焦點無疑落在 iPhone Ultra 身上，這是 Apple 首款摺疊熒幕 iPhone。傳聞其摺疊後內置熒幕達 7.7 吋，展開後外置熒幕則為 5.3 吋，機身配備兩個後置鏡頭及一個前置鏡頭。值得留意的是，這款新機傳將以 Touch ID 電源鍵取代 Face ID 作生物認證方式。同時 iOS 27 系統傳將特別為摺疊機身度身訂造，支援類似 iPad 的分割視窗多工處理功能。

至於穿戴裝置方面，Apple Watch Series 12 及 Apple Watch Ultra 4 均傳升級至 S11 或更新型號晶片，續航力有所提升，同時改良健身追蹤功能。Series 12 傳新增陶瓷錶殼版本供用戶選擇，而 Ultra 4 則傳新增衛星訊號功能，例如透過衛星使用 Apple Maps 及以 Messages 傳送相片，原先外界傳聞的 Touch ID 功能則似乎未能在今次登場。

耳機產品線方面，AirPods 5 傳將分為主動降噪版及非降噪版兩個型號同步推出，為現有 AirPods 系列作出更新。

部分傳聞產品未能趕及

除了以上 6 款新品外，iPad mini、iMac、14 吋 MacBook Pro、新一代 Apple TV 及 HomePod mini 等產品亦將會於本年稍後時間推出，不過分析指這批產品較大機會延至 10 月才另行發佈，未必在今次 9 月活動中亮相。至於標準版 iPhone 18、入門版 iPhone 18e 及 iPhone Air 2，則傳將推遲至 2027 年 3 月才公布。

現時 Apple 尚未正式公布具體產品名稱及規格，一切仍以官方發佈會內容為準。

資料來源：Apple、Forbes、MacRumors