向機械人徵稅？ Bill Gates 重提 AI 稅構思 填補就業衝擊

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Microsoft 共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）8 月 26 日發表長文，警告人工智能（AI）急速發展可能引發人類歷史上其中一段最動盪時期，批評各國領袖、專家及社會大眾對這場變革準備嚴重不足。他提出設立「人類專屬」工作崗位保護勞工，同時建議向 AI 運算代幣及機械人徵稅，紓緩自動化帶來的衝擊。

設立人類專屬工作崗位

蓋茲認為 AI 既可能成為史上最強大的平衡工具，亦有可能淪為最嚴重的不公平來源。他主張政策制定者應考慮設立部分「只保留給人類」的工作崗位，保護難以轉職的勞工，並將這種安排比喻為生態上的自然保護區，強調即使機器有能力完成某些工作，人類仍應選擇親自處理。他舉例指出，機械人或許有能力精準向病人告知壞消息，但基於人類情感與關懷，並不代表機器就應該承擔這項角色。

開徵 AI 代幣稅 填補稅制漏洞

蓋茲將矛頭指向現行稅制結構，並與 Anthropic、OpenAI 等 AI 公司齊聲呼籲，應就機械人與 AI 系統處理的運算代幣（Token）進行課稅。他指出，現時雇主聘用員工須繳交薪俸稅，但購買機械人或 AI 軟件卻可作為營業支出即時扣稅，變相在制度上鼓勵企業以機器取代人力。

Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 今年 6 月已在文章中提出向 AI 產出收入徵收 3% 稅款，資助因自動化失業人士。OpenAI 亦於 4 月發表政策文件，建議政府向自動化勞動力徵稅、成立主權基金，並試行 32 小時工作周，以彌補 AI 侵蝕薪俸稅基帶來的社會保障資金缺口。蓋茲本人早於 2017 年已提出類似機械人稅構思，今次可算是舊議題重提。

變革規模堪比 911 事件後重整

蓋茲指出，AI 影響力不止局限於就業市場，更會全面波及教育、公共安全及整體社會運作。他形容這場轉型所需的制度調整規模，將比 2001 年 911 事件後的社會重整還要龐大，而各國對自動化接受程度存在明顯落差，令未來政策協調面臨極大困難。多間外媒引述蓋茲原文指出，入門級及中層職位料最早受到衝擊，藍領工作亦將於十年內陸續受影響。

憂青年批判思考及社交能力流失

在教育及青年發展方面，蓋茲擔心 AI 可能大幅削弱年輕人批判思考能力，並引發過度順從危機。他回顧自身成長經歷坦言，若當年已有高度順從的 AI 聊天伴侶，自己未必會如此努力培養社交及人際互動能力。

資料來源：TechNews、Fortune