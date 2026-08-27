FevaWorks 三大免費科技工作坊 玩盡 AI / Python / FinTech 三大熱門職場神技

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去到 2026 年的今日，AI 不但愈來愈融入大眾的日常生活，AI、數據分析、金融科技近年亦愈來愈普及，而 Python、AI Agents、Algorithmic Trading 等名詞亦經常出現在職場及科技新聞。不過對於沒有技術底的人來說，第一次接觸這些元素難免會覺得複雜難明。FevaWorks 最近就將會舉辦三場免費科技工作坊，當中涵蓋了程式交易、AI Agents 及 Python 數據分析等主題，十分適合想學習新科技技能、提升職場競爭力、或為轉行 IT、金融科技、數據分析的人士打好基礎。有興趣的 unwire.hk 讀者們就不要錯過了。

專業導師由淺入深教授秘技

FevaWorks 將會分別推出「免費 – Algorithmic Trading Development Workshop」、「免費 – AI Agents Workshop」及「免費 – Data Science with Python Workshop」，每個工作坊均由資深講師教授及分享經驗，當中涵蓋了「如何透過量化交易讀取市場數據以建立簡單交易條件，並回測過往表現以了解投資策略的風險與限制」、「理解 AI 自動化下一步可以怎樣發展」、以及「如何透過 Python 進行數據分析並整理出有效數據以提升工作效率」，這些工作坊可以幫助用家了解相關課題，再考慮自己是否需要這門技術或知識。最重要是，全部工作坊均是免費參與，對於有心轉行、增值或創業，但不知道從何入手的各位來說，今次機會確實難得，有興趣的話就記得趁早報名了。

「免費 – Algorithmic Trading Development Workshop」

日期： 2026 年 9 月 2 日（星期三）或 2026 年 9 月 16 日（星期三）

時間：19:00 – 22:00

地點：香港生產力大樓

立即報名：按此

「免費 – AI Agents Workshop」

日期： 2026 年 9 月 9 日（星期三）

時間：19:00 – 22:00

地點：香港生產力大樓

立即報名：按此

「免費 – Data Science with Python Workshop」

日期： 2026 年 9 月 7 日（星期一）或 2026 年 9 月 23 日（星期三）

時間：19:00 – 22:00

地點：香港生產力大樓

立即報名：按此

查詢熱線：3106 8211

資料來源：FevaWorks