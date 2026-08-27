Apple 免費升級 Mac mini 訂單 港、台買家未出貨訂單 M4 秒變 M6

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Apple 近日向部分已下單但未出貨 Mac mini 顧客發出通知，訂單會自動免費升級為新款 M6 型號，無須額外付款。香港、台灣都有網民表示，原本訂購 M4 版本的訂單因尚未出貨，同樣收到升級通知信，反映這次調整並非只限美國，範圍已擴展至亞太地區。

未出貨訂單自動轉換 價錢不變

這次升級關鍵在於「訂單尚未出貨」。只要符合條件，系統就會將原本 M4 Mac mini 訂單自動改為對應新款型號，收費維持下單時原價。9to5Mac 引述消息確認，Apple 目前正大規模處理近期 Mac mini 未出貨訂單，直接替換為 M6 或 M5 Pro 版本。

Apple 於 8 月 25 日正式發表新一代 Mac mini，同場亦公布搭載 M5 Max 及 M5 Ultra 晶片的新款 Mac Studio，兩款產品同步在 30 個國家及地區開放預訂，並於 9 月 22 日正式發售。舊款 M4 Mac mini 則在 2024 年 11 月推出，換代時間不足兩年。

交貨日期可能提早亦可能延後

免費升級雖然划算，但交貨時間卻未必如願。有用戶反映，原本預計 10 月到貨，系統升級後交期反而提早至 9 月；但亦有學生用戶指出，升級後到貨日期反而延後數星期，對急需電腦上課或交功課的人來說影響較大。

值得留意的是，Apple 目前沒有提供「接受或拒絕升級」選項，只要訂單符合條件，系統便會直接更換型號，用戶無法自行選擇保留原本 M4 版本。建議近期訂購 Mac mini 而未收貨的用戶，密切留意電郵通知及訂單頁面狀態，如有疑問可直接聯絡 Apple 客戶服務確認交貨安排。

M6 晶片效能大躍進

新款 M6 晶片是 Apple 首款採用 2nm 製程的處理器，配備 12 核心 CPU 及 12 核心 GPU，比上一代 M4 各增加兩個核心。Apple 表示，M6 首度採用「超級核心」設計，配合效能核心及能源效益核心，多執行緒效能較 M4 快達 40%，AI 運算速度更快達 4 倍，圖像處理速度亦快 2 倍。記憶體頻寬提升至每秒 170GB，較 M4 每秒 120GB 明顯提升。

香港方面，M6 版 Mac mini 官方售價為 HK$7,299 起，教育優惠價 HK$6,499；M5 Pro 版售價則為 HK$13,999 起，教育優惠價 HK$13,199。對比 2024 年 M4 版本 HK$4,599 起售價，新機加價幅度達 58.7%。同場推出的 Mac Studio，M5 Max 版售 HK$19,999 起，頂級 M5 Ultra 版更達 HK$44,999 起。

對正在等候 Mac mini 到貨用戶而言，這次無預警升級雖屬意外驚喜，但若對交貨時間有明確要求，仍建議持續追蹤訂單狀態，避免因交期變動影響原有計劃。

資料來源：9to5Mac、Apple Newsroom