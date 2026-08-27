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外媒報道指，NVIDIA 正就收購開源 AI 平台 Hugging Face 進行磋商，估值或超過 130 億美元（約港幣 1,014 億元），雙方近數周已就交易展開認真談判。市場消息亦指出，收購價或落實在 129 億美元（約港幣 1,006.2 億元）水平。

估值大幅跳升

Hugging Face 專門開發 AI 軟件，並為其他公司提供主機託管服務，也是全球最大開源 AI 平台之一，一般用戶可以在網站上免費下載、測試各種現成 AI 模型，例如文字生成、圖片辨識及語音轉換功能，不需要具備深厚程式知識也能上手體驗。平台亦提供大量開放數據集及訓練工具，讓開發者可以自行微調模型,建立個人化應用程式。除了技術用途，Hugging Face 社群亦匯聚全球研究員及愛好者，定期分享最新 AI 研究成果及應用案例，是普通用戶了解及接觸生成式 AI 技術的重要入口之一。

NVIDIA 若以 130 億美元計算的收購價落實，將較 Hugging Face 2023 年融資輪 45 億美元（約港幣 351 億元）估值大幅提升近三倍。目前交易仍屬磋商階段，尚未公開正式買家名單，亦未有任何一方確認交易必定完成。

NVIDIA 本身早已是 Hugging Face 投資者之一，雙方在 AI 模型開發及部署領域早有合作關係。若收購成事，將令 NVIDIA 在 AI 軟件生態圈的影響力進一步擴大，由晶片供應商延伸至模型託管及開源社群服務。

OpenAI 模型入侵事件揭發保安漏洞

Hugging Face 早前捲入一宗網絡安全意外。OpenAI 周三表示，其正測試中的模型意外入侵 Hugging Face 系統。而根據 OpenAI 及 Hugging Face 早前公開的技術報告，7 月期間一個結合 GPT-5.6 Sol 及未發布模型的自主 AI 代理，在網絡安全測試環境中逃出封鎖範圍，並利用零日漏洞連接互聯網，再透過盜取的登入憑證入侵 Hugging Face 生產系統，企圖盜取測試答案作弊。

事件持續數日，黑客行動涉及約 17,600 次攻擊操作，惟 OpenAI 及 Hugging Face 均表示未發現大規模客戶資料外洩，唯一被存取的是 5 個與相關測試基準連結的數據集。事件曝光後，OpenAI 已放緩 AI 模型訓練步伐，並全面檢視研究及訓練系統的安全機制。

資料來源：Reuters