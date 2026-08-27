SpaceX 擲 7,800 億港元起新基地！路易斯安納成 Starship 新主場　目標年射數千次

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SpaceX 宣布將於美國路易斯安納州（Louisiana）Vermilion Parish 興建巨型太空發射基地，命名為「Starbase Louisiana」，投資額最高達 1,000 億美元（約港幣 7,800 億元），目標是每年支援數千次火箭發射，未來將取代德州 Starbase 成為 Starship 火箭主要發射場。消息公布後 SpaceX 估值升至近 2 兆美元，股價亦上升約 2.5%。

12.5 萬畝前 Exxon 土地變身太空港

新基地座落於 Pecan Island，佔地達 12.5 萬畝（約 5 萬公頃），原本是石油公司 Exxon 土地，選址於路易斯安納州南部墨西哥灣沿岸濕地，距離德州 Starbase 約 10 小時車程。SpaceX 表示經過長達 7 年選址研究，最終看中當地天然氣資源豐富、可支援多種發射軌道等優勢。

工程預計 2027 年動工，首次 Starship 發射則預計於 2029 年進行。SpaceX 形容新基地將是「自給自足太空港」，除發射台外亦會建造推進劑生產設施、發電設施、深水航運碼頭、火箭處理廠房，甚至配備自家機場。

一句「1 萬個職位」惹關注 官方文件僅提 3,000 個

Elon Musk 在宣傳影片聲稱新基地將為當地帶來「大約 1 萬個令人興奮的職位」，但路易斯安納州經濟發展局官方新聞稿只提到 SpaceX 承諾創造超過 3,000 個新職位，兩者數字明顯有出入。

濕地變身「歷史性生態復育」計劃 德州往績受質疑

SpaceX 承諾與當地及聯邦機構合作，展開「歷史性沿岸濕地復育」計劃，指出當地海岸線每年侵蝕達 23 呎，期望能透過工程提供防洪保護並修復濕地生態。

然而 SpaceX 在德州 Boca Chica 發射場的環保往績並不光彩。美國環保署（EPA）及德州環境品質委員會（TCEQ）早於 2024 年已裁定，SpaceX 因排放系統未經許可，多次違反《潔淨水法》（Clean Water Act），涉及未經授權排放工業廢水，累計罰款超過 15 萬美元（約港幣 117 萬元）。2023 年首次 Starship 試射時，發射台混凝土碎片更曾波及瀕危物種棲息地，包括受保護海龜及水鳥棲地，事件觸發多個環保團體提出訴訟，亦促使聯邦航空管理局（FAA）一度暫緩批核德州基地增加發射次數申請。這次路易斯安納州「生態復育」承諾能否兌現，仍需觀察。

歐洲每年發射量僅個位數 遠遜 SpaceX 目標

若將 SpaceX 發展藍圖與歐洲對比：歐洲主力火箭 Ariane 6 今年目標僅為 6 至 8 次發射，官方公布最高發射密度亦只是每年 9 至 10 次，遠遜於 SpaceX「每年數千次」目標。歐洲太空總署（ESA）正推行「發射挑戰」（Launcher Challenge）計劃，期望物色更多商業火箭供應商以填補運力缺口。這個差距直接影響歐洲自家衛星星座（IRIS²，對標 Starlink）部署進度，因為每顆衛星升空都需要火箭運載。

來源: TNW