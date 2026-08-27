Suica 企鵝實體卡售罄成絕版 電子版明年初步入退役倒數

Advertisement

JR 東日本今日（26 日）宣布，印有吉祥物「Suica 企鵝」圖案實體 Suica 卡已在全國發售地點全數售罄，未來發行新卡只餘無企鵝圖案版本。同時 Mobile Suica 應用程式目前仍在使用的企鵝圖案，日後亦會轉為無圖案設計，直至新吉祥物正式接棒。

企鵝退役早有預告

Suica 企鵝自 2001 年 Suica 卡推出以來一直擔任品牌吉祥物，由插畫家坂崎千春設計，靈感源自現實中的阿德利企鵝。JR 東日本早於 2025 年 11 月 11 日正式公布，企鵝將於 2026 財政年度末（即 2027 年 3 月左右）「畢業」退役，新形象角色預計 2027 年初於 Mobile Suica 及其他數碼平台亮相。JR 東日本當時亦向坂崎千春致謝，感謝她多年來為品牌塑造這個深受乘客喜愛的角色。

\

JR 東日本表示，換走吉祥物目標是配合 Suica 系統重大升級。公司計劃於 2026 年秋季為 Mobile Suica 新增 QR Code 支付功能，同時將儲值上限由現行金額提升至 30 萬日圓（約港幣 HK$15,000），令 Suica 由單純交通及小額付款工具，逐步演變成更廣泛的生活服務平台。

迎接 25 周年多項活動

為紀念 Suica 誕生 25 周年，JR 東日本會於 10 月底至 11 月期間在上野站舉辦企鵝歷史回顧展覽，帶領乘客回顧這位吉祥物過去 25 年的形象演變。同時 11 月山手線亦會推出以企鵝為主題的紀念列車，在企鵝正式退役前舉辦最後一輪紀念活動。

資料來源：JR East