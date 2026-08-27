Xbox 行政總裁重申 新主機價格要親民「可負擔」 月尾測試：光碟轉數碼授權

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Xbox 行政總裁 Asha Sharma 於 8 月 26 日接受 BBC 專訪時表示，硬件成本持續上升加上 AI 支出推高電腦整體售價，形容業界正面臨一場「危機」，下一代主機設計必須將「可負擔性」列為重要考量。她同時公佈，Xbox 即將推出實體遊戲轉數碼授權新功能，率先在 Xbox Insider 計劃展開測試。

可負擔性成下代主機重點

Asha Sharma 向 BBC 表示，下一代 Xbox 主機不能只顧效能，同時要兼顧效率與可負擔性，讓玩家仍能以合理成本進入新世代遊戲平台。她這番言論並非無的放矢，Xbox Series X 自 2020 年以 499.99 美元（約港幣 HK$3,900）推出以來，已經歷多次加價，單是 2025 年就加價兩次，加上 2026 年 8 月 1 日全球加價，現時 1TB 版 Xbox Series X 已升至 799.99 美元（約港幣 HK$6,240），累計升幅逾 60%。

同時有傳聞指 Microsoft 將於 11 月 27 日黑色星期五推出 25 週年紀念版「Xbox Series X25」，售價據報高達 899.99 美元（約港幣 HK$7,020），與 PS5 Pro 定價看齊。在此背景下 Asha Sharma 重申可負擔性，某程度上回應外界對 Xbox 主機越賣越貴的擔憂。至於下代主機會否取消光碟機，Asha Sharma 未有正面回應，只重申團隊正思考效能、效率與可負擔性三者之間的平衡。

光碟轉數碼授權功能率先開放測試

Asha Sharma 同時透露，Xbox 將推出全新功能，讓玩家把手上 Xbox One 及 Xbox Series X/S 實體遊戲光碟轉換為數碼授權。玩家只需將支援的光碟插入主機並啟動遊戲，系統就會自動配發數碼授權，之後便可透過 Xbox Play Anywhere 或 Xbox Cloud Gaming（視乎個別遊戲支援情況）遊玩，毋須再依賴光碟本身。

Xbox 官方網誌指出，這項功能是遊戲保存（game preservation）策略一部分，期望能隨科技、裝置及發行方式演變，保留玩家已購入遊戲的存取權。功能將於 8 月 31 日率先開放予 Xbox Insiders 測試，初期涵蓋大部分 Xbox One 及 Xbox Series X 光碟遊戲，官方形容首批已有數千款作品支援，之後會陸續擴大範圍。Xbox 強調，實體光碟本身功能不受影響，玩家仍可像以往一樣使用光碟遊玩。

不過官方尚未說明這項功能會否涵蓋所有遊戲，亦未確認初代 Xbox 及 Xbox 360 作品是否支援。有興趣參與測試的玩家，可下載 Xbox Insider Hub 應用程式加入計劃，並可到 Xbox Insider Subreddit 提供意見。

資料來源：Xbox 官方網誌、BBC