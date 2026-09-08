Apple 發布會在即 10 大停產舊機要留意

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2026 年 Apple 全線產品陸續換上全新晶片，多款熱賣型號正式退出市場。消費者選購二手裝置或計劃換機前，宜先了解官方停售與停止系統支援的分別，以免花冤枉錢。有外媒就整理 Apple 在 2026 年停產或終止主要支援的 10 款產品，並附上升級建議。

iPhone 16e 短命退場

iPhone 16e 於 2025 年 2 月接替 iPhone SE 系列成為入門機王，可惜產品週期僅得 1 年。Apple 在 2026 年 3 月 11 日全球推出 iPhone 17e 後，隨即將其停產。新機 iPhone 17e 配備 A19 晶片及新一代 C1X 流動網絡晶片，起售價維持 599 美元（約港幣 HK$4,672），256GB 版本容量較上一代直接增倍，同時補上 MagSafe 磁吸無線充電功能。已購入 iPhone 16e 的用家毋須擔心，iOS 27 仍支援 2019 年推出的 iPhone 11，舊機未來數年可繼續獲取系統更新。除非第三方銷售渠道有大幅折讓，否則現階段不建議再購入 iPhone 16e。

第二代 AirTag 定位大進化

Apple 在 2026 年 1 月 26 日推出第二代 AirTag，順勢淘汰 2021 年面世的初代產品。新款外殼改用全大寫字母標示，內置 U2 超寬頻晶片，定位距離由 100 呎大增至約 200 呎，並支援部分 Apple Watch 機款定向尋找，蜂鳴器音量亦明顯提升。美國官方定價維持單件 29 美元（約港幣 HK$226）、4 件裝 99 美元（約港幣 HK$772），與上一代售價相同。新舊兩代體積相同，同樣採用 CR2032 鈕扣電池。用家如對超遠距離定位需求不高，遇到初代清貨特價依然值得入手。

iPhone 17 Pro 系列讓路新機

Apple 每年秋季推出新旗艦時，都會將上一代 Pro 機款從官網下架，即將登場的 iPhone 18 Pro 系列亦不例外。iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 攝影系統與 Apple Intelligence 支援完整，未來 iOS 更新至少可延續 4 至 5 年。官網下架後，消費者仍可經電訊商、第三方零售商或 Apple 官方翻新商店購入，是物色上一代旗艦的好時機。

Apple TV 舊機型停止升級

2026 年推出的 tvOS 27 正式終止對 2015 年 Apple TV HD 及 2017 年第 1 代 Apple TV 4K 的升級支援。Apple TV HD 是最後一款僅支援 1080p 輸出的機型，初代 Apple TV 4K 亦因晶片效能所限，無法支援 HLG 及 HDR10+ 等高動態範圍格式。現時市面第 3 代 Apple TV 4K（2022 年上市，售價 1,029 港元起）預計 2026 年稍後改款，手持舊機的用家不妨等待新機推出。

MacBook Air 及 MacBook Pro 全面換代

M5 MacBook Air 面世後，M4 版本正式結束官網銷售。新機入門容量由 256GB 提升至 512GB，受供應鏈成本影響，售價上調 200 美元（約港幣 HK$1,560）。M5、M5 Pro 及 M5 Max 處理器登場，亦令 M4 Pro 與 M4 Max MacBook Pro 退出官方渠道，新款 MacBook Pro 起售價約 1,999 美元（約港幣 HK$15,592）。macOS 27 Golden Gate 仍可順暢運行於 2020 年 M1 晶片機型，預算有限的用家選購二手或翻新 M4 系列相當划算。

M3 iPad Air 及顯示器產品線重組

2025 年 3 月推出的 M3 iPad Air，在 2026 年 3 月 M4 版本上市後停產。日常僅用作觀看串流影片或閱讀的用家，M3 晶片效能已經過剩。新機 M4 iPad Air 售價 749 美元（約港幣 HK$5,842），退而求其次選擇 3,499 港元（449 美元，約港幣 HK$3,502）的第 11 代入門 iPad 亦相當具吸引力。

顯示器方面，Apple 在 2026 年 3 月同步更新產品線。原售 4,999 美元（約港幣 HK$38,992）的 Pro Display XDR 正式退場，由起售價 3,299 美元（約港幣 HK$25,732）的全新 Studio Display XDR 接替，香港官網定價為 24,999 港元起，新機加入原版缺席的 120Hz 高更新率規格。2022 年初代 Apple Studio Display 亦同步由改良版取代，新版本加入 Thunderbolt 5 介面及更高解像度視像鏡頭。

watchOS 27 大規模淘汰舊手錶

2026 年推出的 watchOS 27 對舊款 Apple Watch 進行大規模淘汰，官方確認僅 Apple Watch Series 9、Series 10、Series 11、SE 3、Ultra 2 及 Ultra 3 共 6 款機型可升級，Series 6 至 Series 8、初代 Ultra 及第 2 代 SE 全數終止支援。業界分析指，watchOS 27 深度整合由 Gemini 驅動的次世代 Siri AI，舊款 S 系列晶片運算力無法應付需求。舊機仍可收到安全維護更新，但無法體驗新版蜂巢圖示與感知功能。

Mac Pro 正式停產

Apple 自 2023 年將 Mac Pro 升級至 M2 Ultra 晶片後，這部裝置一直處境尷尬。Apple Silicon 架構令記憶體與處理器深度整合，用家無法自行擴充 RAM，PCIe 插槽亦不支援擴充第三方獨立顯示卡。塔式機型當年起售價達 6,999 美元（約港幣 HK$54,592），高昂定價配合有限擴充能力，銷量被體積更小巧、性價比更高的 Mac Studio 完全比下去。Apple 已於 2026 年正式停產 Mac Pro，並確立 Mac Studio 為頂級桌面電腦的旗艦代表，現階段已無理由再購入二手 Mac Pro。

資料來源：Engadget