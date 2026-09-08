CD 銷量按年勁升 59% 黑膠再添 18% 美國實體音樂全面復興

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美國唱片業協會 (RIAA) 發布 2026 年上半年報告，指美國錄製音樂市場總收入達 59.749 億美元（約港幣 466.04 億元）按年升 6.9%，升幅跑贏當地通脹。串流仍然是市場主力，但 CD 銷售額按年勁升 58.6% 而黑膠亦升 17.7%，帶動實體媒體錄得逾四分之一升幅。

串流仍佔八成收入

串流服務今個上半年帶來 48.907 億美元（約港幣 381.47 億元）收入並按年升 4.7%，佔整體市場約 82%。當中無限次點播高階付費訂閱服務貢獻 31.126 億美元（約港幣 242.78 億元）按年升 7.8%，訂閱人數按年升 5.5% 增至 1.111 億。連同功能受限非高階訂閱服務，付費訂閱總收入約 34 億美元（約港幣 265.2 億元）按年升 6.4%；廣告支持免費串流服務則錄得 8.996 億美元（約港幣 70.17 億元）按年升 3.7%。

實體媒體大爆發

實體媒體總收入達 7.315 億美元（約港幣 57.06 億元）按年升 25.9%，升幅遠超串流業務。黑膠唱片銷量增至 2,650 萬張按年升 20.9%，總收入達 5.438 億美元（約港幣 42.42 億元）按年升 17.7%。CD 銷量升幅更顯著，達 1,750 萬張按年升 45.7%，總收入達 1.711 億美元（約港幣 13.35 億元）勁升 58.6%。連卡式帶、DVD、Blu-ray 及 SACD 在內其他實體媒體，收入亦有 1,650 萬美元（約港幣 1.29 億元）按年升 44.9%。

下載持續萎縮 同步版權收入上升

單曲下載收入按年跌 13.7% 至 4,910 萬美元（約港幣 3.83 億元），專輯下載收入按年跌 3.0% 至 5,380 萬美元（約港幣 4.2 億元），下載業務整體跌 12.7% 至 1.21 億美元（約港幣 9.44 億元）。反觀電影、電視、廣告及遊戲使用音樂錄音需支付同步授權費，收入按年升 18.2% 至 2.318 億美元（約港幣 18.08 億元）。

現象解讀 收藏文化帶動 CD 熱潮

市場研究機構 Luminate 今年 7 月發布報告，同樣證實 CD 銷量爆發式增長，指出約售出 1,630 萬張。增長主因是 BTS 等 K-Pop 藝人推出特別版專輯，加上 Z 世代及千禧世代開始將 CD 視為收藏品而非單純播放載體。黑膠復甦並非新現象，RIAA 早前公布 2025 年全年報告顯示美國黑膠銷售額已連續 19 年增長，全年收入達 10.4 億美元（約港幣 81.12 億元），歌手 Taylor Swift 專輯《The Life of a Showgirl》單靠黑膠版本已售出 160 萬張。

科技媒體 Tom’s Hardware 分析指，串流服務近年在定價及內容庫變動令部分用戶轉向購買實體唱片，惟今次數據未足以證明消費者正大規模「反彈」棄用串流平台。RIAA 研究副總裁 Matt Bass 形容今次業績反映健康且日趨多元音樂市場，串流、實體與同步授權三大範疇同步增長，是行業持續投資音樂人才重要基礎。

資料來源：RIAA、Tom’s Hardware