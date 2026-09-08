直播狂吞70隻皮蛋賣命 24歲中國影片製作者猝死 臨終遺言勸網民健康第一

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中國山東聊城吃播網紅「干飯瑩瑩」（本名陳紫怡）上月 17 日離世，得年僅 24 歲。陳紫怡父母 9 月 4 日在社交平台發布訃告證實死訊。知情人士透露，死因疑與長期催吐引致嚴重低血鉀、繼而誘發心臟驟停有關，惟實際死因仍待官方進一步確認。

直播賣皮蛋一場吞 70 隻

陳紫怡以吃播起家，靠嬌小身形對比驚人食量，在社交平台累計發布 169 條作品，吸引近 200 萬粉絲追蹤。陳紫怡曾在一場直播賣貨中，一口氣吞下 60 至 70 隻皮蛋，轉推其他商品時同樣要不停進食以換取直播效果。陳紫怡坦言吃播行業「吃得越多，直播效果就越好」，但身體未必能承受這種消耗。

血鉀一度跌至 2.3 最後影片成遺言

陳紫怡去世前 3 天，即 8 月 14 日，發布最後一段影片，向粉絲解釋近期沒有更新頻道的原因。陳紫怡在片中稱自己「反覆吃，鉀流失，住院了」，同時透露已非首次因低血鉀入院。陳紫怡提到血鉀濃度最低時只有 2.3mmol／L，遠低於正常值 3.5 至 5.0mmol／L，並提醒粉絲「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。該呼籲最終成為留給粉絲的遺言。畫面可見陳紫怡手背布滿針孔，神情憔悴，但仍表示「大概明天、後天又可以直播了」，不願放棄工作。

醫學界指出，低血鉀嚴重程度可分輕、中、重度，若濃度低於 2.5mmol／L 即屬重度低血鉀，可能導致肢體癱瘓、呼吸肌無力，甚至誘發心室頻脈、心室顫動等致命心律不整。知情人士透露，陳紫怡疑因長期低血鉀，最終引發心臟驟停離世，但家屬發布訃告時未交代確實死因，該說法仍待官方進一步確認。

吃播文化再現猝死悲劇

陳紫怡並非首名因極限吃播猝逝的網紅。中國女直播主潘曉婷過去每日進食長達近 10 小時，曾一次吃下近 10 公斤食物，長期出現高血壓、高血糖、高血脂等問題，2024 年在直播期間猝死，得年 24 歲。有報道引述驗屍相關說法指潘曉婷腹部嚴重變形、胃內仍有大量未消化食物，亦有報道指死因為血管畸形引發急性心臟驟停，兩種說法並存。

另有報道指出，大胃王網紅孫藝軒 19 歲時因大量攝取高熱量、高油脂食物走紅，一度累積逾 50 萬粉絲，2021 年傳出因腦溢血猝死。連串猝逝事件，令外界再次關注吃播行業「拚食量、拚直播、拚流量」的畸形生態，以及背後隱藏的健康代價。

資料來源：針線緣