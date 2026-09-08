SEGA 終止「超級遊戲」計畫 1500 億日元投資叫停 高層: 全球投資風險過大

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SEGA 社長暨營運長（COO）內海州史接受《日經新聞》訪問時證實，公司已於今年較早前正式終止代號「超級遊戲」（Super Game）長期開發計畫，評估後認為這類服務型遊戲所需長期營運規模與全球投資風險過於龐大。

五年豪賭 8.82 億美元告終

SEGA 於 2021 年公布這項大型計畫，原意是創造一款「超越傳統遊戲框架」全球 3A 級網上大作。SEGA 原定在內部研發與海外收購投入近 10 億美元（約港幣 78 億元）。根據公司財報披露，實際編列預算為 8.82 億美元（約港幣 68.8 億元）。計畫原定 2026 年 3 月推出，最終未能面世。

其實 SEGA 早於 2026 年 5 月公布 2026 財年業績時，已在「GaaS 檢討」投影片以一行文字確認「決定終止 Super Game」，並強調沒有因此產生額外撇帳成本。當時公司列出原因包括市場競爭加劇及同類概念作品陸續湧現，以及集團自身經營狀況欠佳。例如手提電話遊戲《Sonic Rumble Party》表現遜於預期，加上為 Rovio（Angry Birds 開發商）相關業務認列減值虧損，令集團該財年錄得約 3,160 萬美元（約港幣 2.46 億元）淨虧損。

規模超乎預期 促使全面停損

內海州史今次接受訪問時進一步解釋決策內情。他形容即時服務型遊戲（Games as a Service，GaaS）是遊戲產業無法忽視領域。若能成功建立具備全球規模原創 IP，回報將相當可觀。不過團隊深入研究後發現，要配合服務規模，投資與後續營運規模須大幅膨脹，當中涉及難以掌控挑戰。考量到全球經濟與遊戲市場環境劇變，SEGA 最終判斷此時硬推風險過高，決定全面停止「超級遊戲」研發。

資源轉投經典 IP 服務型遊戲未言棄

雖然旗艦級「超級遊戲」計畫遭腰斬，SEGA 並未完全放棄服務型遊戲市場。公司將原屬相關團隊約 100 名開發人員，重新調配至經典 IP 復刻及跨媒體企劃，包括 Crazy Taxi、Golden Axe、Jet Set Radio 及 Virtua Fighter 等作品。

目前旗下仍持續營運服務型遊戲包括《夢幻之星 Online 2：新世紀》（PSO2: NGS）與《SEGA 創造球會 Champions 2026》。英國工作室 Creative Assembly 開發《全軍破敵：戰鎚 40000》亦預計於稍後展開封測，並定位為上市後將持續擴展世界觀 GaaS 模式作品。

資料來源：Video Games Chronicle、GamesIndustry.biz