日本新宿限制住宅民宿 禁止住宅區學校旁開業 網民: 應擴展至全日本

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東京新宿區民宿數量屬全國最多。區政府近日確定收緊規管方向，計劃在住宅專用地域及學校周邊原則上禁止民宿營業，現有營業設施亦會納入管制範圍。新宿區今年 7 月 15 日民宿申報住宅數字達 3,775 件，區政府預料措施實施後最多 2,000 間設施無法繼續經營。

投訴急升促成收緊

新宿區民宿相關投訴近年大幅增加，成為區政府出手整頓主因。2025 年度區政府共接獲 1,334 宗投訴，主要涉及垃圾處理、深夜噪音及吸煙問題，數字較 2021 年度僅 82 宗急升逾 15 倍。區政府已展開執法行動，自 2025 年 12 月起撤銷 5 名業者共 15 間設施牌照，相關業者未來 3 年不得再經營民宿。

截至 8 月底，新宿區民宿申報住宅數目再增至 3,928 件，繼續蟬聯全國市區町村最多紀錄。區政府指出住宅地及學校周邊經營民宿比例超過半數，是投訴集中地帶。

新例擴至現有設施

現行規例下住宅專用地域民宿每逢周一中午至周五中午已禁止營業，屬全年最多 180 日限制以外額外管制。新宿區今次修例力度更大，擬將都市計劃上住居專用地域及文教地區列為原則禁止範圍。適用對象不限新開業設施，現有經營中民宿同樣受規管。

區政府會為現有設施設立一定寬限期，讓業者有時間結束營運。若業主同住並能適當管理設施，則可獲例外許可繼續經營。至於商業地域，新例擬將民宿全年可營業日數上限，由現時 180 日削減至 120 日，藉此減輕周邊居民負擔。

明年 2 月提交條例草案

新宿區計劃今年 10 月展開公眾意見徵集，並於 2027 年 2 月區議會定例會提交相關條例修正案，目標是 2027 年夏季後正式實施。若條例順利通過，區內近半數民宿設施可能因而停業，成為日本地方政府史上力度最大民宿規管行動之一。

網民反應兩極 多要求全國跟進

消息公布後網上討論相當熾熱。大批網民表態支持新宿區收緊規管，部分留言直指民宿本身就是治安隱患，主張全國一併禁止，甚至認為當年設立制度時已屬錯誤決定。有留言形容民宿制度最初只是應付東京奧運住宿不足臨時措施，如今理應全面撤銷。

不少居住附近居民分享親身經歷，形容垃圾處理及噪音問題長期困擾日常生活，甚至擔心一旦鄰近單位變成民宿居住環境會大受影響。亦有意見從防罪角度出發，認為一般住宅大廈頻繁有陌生外來人士出入對社區保安構成風險。

同時不少網民呼籲東京 23 區以至大阪、埼玉、千葉等其他地區仿效新宿區做法，擔心新宿收緊規管後相關經營者轉移陣地到鄰近地區，令問題捲土重來。亦有留言關注執法漏洞，質疑部分業者屆時轉為地下經營，逃避新例規管。另有意見提出應同時檢視經營者簽證資格及旅館業法，認為單靠地區條例未能徹底根治問題。

資料來源：時事通信社、Japan Times