Sony 超廣角魚眼變焦鏡 FE 8-14mm F3.5 Fisheye G 一支鏡兩種震撼視角

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Sony 正式發表全新超廣角魚眼變焦鏡頭 FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（型號 SEL814G），主打一支鏡頭同時涵蓋兩種經典魚眼效果，並針對專業 3D VR 拍攝、星空與各類創意影像創作，提供全面光學與操控支援。

▲ FE 8-14mm F3.5 Fisheye G

測試片段：

除了常規商業與 VR 製作，FE 8-14mm F3.5 Fisheye G 獨特的球形透視亦是流行視覺創作的絕佳工具。強烈的桶形畸變與空間扭曲感，特別適合應用於音樂錄影帶（MV）與氛圍感 Mood Shot，能輕易營造出情緒張力飽滿、夢幻且帶有超現實感的視覺畫面。

一鏡涵蓋全圓與對角雙魚眼視角

FE 8-14mm F3.5 Fisheye G 最大特色在於兼具全圓魚眼與對角魚眼兩種成像特性。鏡頭在 8mm 廣角端能於全片幅感光元件呈現完整圓形 180 度全圓魚眼畫面；隨著焦距推進成像圈會沿長邊向外展現，推至 14mm 長焦端時則能完全覆蓋全片幅畫面，呈現無黑邊 180 度對角魚眼效果。若切換至 APS-C 模式亦可在變焦行程中間位置獲得專屬 APS-C 對角魚眼視角，讓創作者在單一鏡頭內隨意切換不同變形張力。

▲ 鏡頭在 8mm 廣角端能於全片幅感光元件呈現完整圓形 180 度全圓魚眼畫面

▲ 推至 14mm 長焦端時則能完全覆蓋全片幅畫面

▲ 若切換至 APS-C 模式亦可在變焦行程中間位置獲得專屬 APS-C 對角魚眼視角

針對專業拍攝與 VR 需求設計細緻操控

鏡身結構兼顧快速自動對焦與精準手動操作。鏡頭具備對焦環、變焦環與實體光圈環，手動對焦採用線性反應設計，能提供細膩直覺手感回饋；光圈環旁配置無段式切換開關（Aperture Click Switch），可在 1/3 級刻度感與無縫平滑控制之間切換。鏡身側邊設有一顆可透過機身選單自訂功能對焦固定按鈕（Focus Hold Button），對焦模式撥桿除了常見 AF 與 MF 外，更加入專門 FH（Focus Hold）檔位。手動對焦完成後切入 FH 即可徹底固定焦點並防止操作誤觸，在星空縮時以及專業 3D VR 拍攝時能確保焦點絕對穩定。

▲加入專門 FH（Focus Hold）檔位，在星空縮時以及專業 3D VR 拍攝時能確保焦點絕對穩定

▲光圈環旁配置無段式切換開關，方便拍攝時使用

為避免拍攝過程意外改動視角，鏡身特別加入變焦鎖定切換開關（Zoom Lock Switch），可牢牢固定在 3 個關鍵拍攝角度，包括 8mm 全片幅全圓魚眼端、中間 APS-C 對角魚眼位置，以及 14mm 全片幅對角魚眼長焦端。因應前組突出弧形鏡片物理限制，鏡尾配備後置濾鏡架（Rear Filter Holder），隨盒更附送片狀濾鏡切割範本，方便攝影師自行裁切所需濾鏡安裝使用。

復古氛圍與極限動感

除了常規商業與 VR 製作，FE 8-14mm F3.5 Fisheye G 獨特的球形透視亦是流行視覺創作的絕佳工具。空間扭曲感特別適合應用於音樂錄影帶（MV）與氛圍感 Mood Shot，能輕易營造出情緒張力飽滿、夢幻且帶有超現實感的視覺畫面。其中 8mm 端標誌性的全圓成像圈，更能直接呼應當下流行的千禧「Y2K 風格」，重現 90 年代至 2000 年代初經典的魚眼復古美學。此外，180 度超廣重視角配合快速精準的自動對焦，在滑板、街舞或各類極限運動攝影中同樣大放異彩，創作者能以極近距離跟拍運動員的動態特寫，同時將周遭環境全數收錄，拍出極具速度感與視覺衝擊力的震撼畫面。

發售日期與預售禮遇

Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G 建議零售價為 HK$11,490。新鏡預售期定於 2026 年 9 月 9 日至 9 月 14 日，預計最快取貨日期為 2026 年 9 月 17 日。凡於預售期間訂購可獲贈價值 HK$450 LCS-SL20 α 專用相機袋。

同場加映：Sony 專為 Cinema Line 設計之 RM-DP5 與 RM-DP7 專業監視器控制器

除了全新鏡頭外，Sony 同步發表了兩款專為 Cinema Line 用戶研發的監視器控制器，5 吋的 RM-DP5 與 7 吋的 RM-DP7。兩款機身均採用堅固鋁合金材質與主動式散熱系統，配備四角掛繩孔與可拆式手柄設計，方便手持與遙距作業；螢幕採用具備 Sony 專業色彩還原技術的 Full HD 高亮度液晶面板（峰值亮度高達 2,000 cd/m²），戶外強光下依然清晰，並支援匯入最多 16 個自訂 LUT 檔案。操作上搭載實體控制旋鈕、轉盤與可自訂按鍵，內建直觀易用的 BIG6 操作介面、偽色顯示（False Color）及對焦放大（Focus Magnifier）等全套專業輔助功能。擴充方面支援 HDMI IN/OUT、USB Type-C，以及有線與指定無線發射器（Hollyland 或 Teradek）數據傳輸，而 7 吋的 RM-DP7 更額外配備 SDI IN/OUT 與 DC IN 介面。攝影機控制支援方面，於 2026 年率先支援 FX5、FX3/3A、FX2 與 FX30，並計畫在 2027 年 7 月或之後透過軟體更新支援 FX6 及 BURANO（僅限有線控制）。售價方面，RM-DP5 建議零售價為 $19,990，RM-DP7 為 $24,990，預計發售日期為 2027 年 1 月（待定）。