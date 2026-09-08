Tesla Cybercab 可駁 PlayStation／Xbox 主機 Elon Musk 親自確認車廂變遊戲艙

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Tesla 行政總裁 Elon Musk 透露公司新推出無人駕駛車 Cybercab 未來可直接連接 PlayStation 或 Xbox 遊戲主機，令車廂 22 吋觸控顯示屏變為遊戲畫面。Elon Musk 於 Tesla 官方帳號宣傳 Cybercab 娛樂功能的帖文下留言指出：「你將能夠連接你的 PlayStation 或 Xbox。」

The future of transport is safer, more enjoyable & gives you more time back With theater, music & gaming apps on a 22″ touchscreen, Cybercab offers you a space to be productive or unwind Soon to be equipped with V5 Starlink hardware, too, for complete connectivity pic.twitter.com/e0Xhvjky0E — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

Elon Musk 親自回應揭新功能

Tesla 官方帳號近日於 X 平台發文，介紹 Cybercab 車廂配備 22 吋大型中控觸控屏幕，支援戲院級影片、音樂串流及遊戲應用程式。車輛未來會加入 V5 版 Starlink 衛星網絡裝置以實現全方位連線。Elon Musk 隨即回覆帖文，確認乘客可連接 PlayStation 或 Xbox 主機。不過 Elon Musk 並無說明具體連接方式，亦無透露支援哪種硬件介面或功能何時正式推出。

其實 Tesla 車廂早已支援基本遊戲功能。部分早期用家如 X 用戶 @BLKMDL3 曾展示透過車內 USB-C 介面連接有線或無線遊戲手掣，遊玩車廠內置 Tesla Arcade 遊戲。Elon Musk 今次特意強調「將能夠連接」主機本身，意味車廠未來或會加入全新硬件介面或影像輸入功能，讓玩家可直接連接實體主機遊玩，而非單純使用手掣操控內置遊戲。

Cybercab 已在美國正式載客

Cybercab 為 Tesla 首款專為自動駕駛設計車型，取消方向盤、油門及煞車踏板並採用雙門雙座設計。Tesla 已於 9 月 3 日在美國德州奧斯汀正式啟動新車收費載客服務，目前僅有 45 部車輛獲批准在當地營運。

規格方面 Cybercab 配備約 48kWh 電池組，續航力達 293 英里（約 472 公里）。車輛搭載單一前置馬達可輸出 219 匹馬力，車身重量約 3,113 磅（約 1,412 公斤）。車廂設有 20.2 立方呎（572 公升）行李儲物空間，可容納兩件寄艙行李及兩件手提行李。

價格方面 Elon Musk 早於 2024 年透露 Cybercab 目標售價將低於 3 萬美元（約港幣 23.4 萬元），惟 Tesla 至今仍未正式公布零售價。有報道引述消息確認起步價為 2.5 萬美元（約港幣 19.5 萬元），但暫未獲車廠證實。車費方面同一程車費 Cybercab 收費 7.77 美元（約港幣 HK$60.6），較 Model Y 網約車收費 12.1 美元（約港幣 HK$94.4）便宜約 35%。

隨着自動駕駛技術逐步成熟，乘客毋須再專注駕駛，車廂空間順勢轉型為多功能娛樂艙。若 Cybercab 日後真正落實主機直接連接功能，配合車廠正部署的高速 Starlink 衛星網絡，或可為乘客帶來低延遲網上多人遊戲體驗，進一步強化自動駕駛車娛樂重點。

資料來源：Elon Musk (X)、Teslant