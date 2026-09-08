網上呻開工半日被炒魷 竟遇 HR 網友收過樓主 CV 提醒他寫「巴士攝影迷」無助求職

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有網民在 Threads 公開分享自己開工一日即被辭退，直指僱主對他差劣，提醒求職者小心該公司。帖文吸引大批曾收過事主 CV 網民留言，有人指出其 CV 內容與申請職位完全無關，更點名事主過往喜歡在履歷表強調自己是「巴士攝影迷」，此舉對求職毫無幫助。

開工一日已被辭退 僱主指生意突然轉差

事主表示新工作僅半日就獲通知不用上班，公司解釋生意突然失敗而無力再聘請新同事，同時暗示其他同事其後可能陸續被辭退。公司隨後遞上兩封信件要求事主簽署，連同一日薪金共 500 港元現金支票，並要求事主當日離開而不用留至下午 6 時。其中一名上司更向事主表示，會告知其他同事事主表現不濟且找不到工作而自行辭職。事主質疑事件時間點過於巧合，加入公司短短數小時已被 WhatsApp 工作群組移除，提醒其他求職者面試時要多加留意。

曾收 CV 網民留言 CV 學歷經驗同申請職位不符

一名自稱曾任職 HR 網民在帖文下方留言，表示約 1 年多前收過事主求職信，但因事主工作經驗及學歷與申請職位無直接關聯，當時未有考慮聘用。該網民建議事主既然想轉做行政類工作，可以嘗試考取相關證書以提升電腦及語言能力專業認證。

該網民直接指出事主不應在 CV 寫上自己是「巴士攝影迷」，並提到事主用「Google 搜尋第一結果」等字眼形容自己，對求職完全無幫助。網民強調並非歧視事主興趣，但現實僱主普遍只會覺得求職者不合適而未必願意聘用。網民同時提到是次僱主即日辭退事主，但亦額外支付一日薪金做法已算留情面，推斷事主因工作表現未如理想才被即日解僱，建議事主花時間增值自己以提升 CV 內容。

多名招聘人士現身 證實印象深刻

多名自稱曾從事招聘或人力資源工作網民相繼留言，證實曾經收過事主求職信，對「巴士攝影迷」關鍵字印象深刻。有網民形容事主 CV「就像漆黑中的螢火蟲，非常搶眼」，惟工作經驗與申請職位完全不符而一直沒有聘用。另有網民透露事主過往求職對象包括律師事務所秘書等與攝影完全無關職位，質疑為何有完全無相關經驗及學歷人士投遞申請。

有招聘人士指出事主 CV 內容，涉及攝影興趣以外個人描述不太恰當，認為求職者應將個人興趣與求職動機分開處理，以提升獲聘機會。

CV 撰寫貼士 求職平台建議聚焦相關經驗

近年多個香港求職平台提醒求職者，CV 內容必須與應徵職位緊密相關。求職平台 JobsDB 建議求職者仔細分析職位要求（Job Description），將當中硬技能及軟技能關鍵字自然融入工作經驗描述，避免堆砌與職位無關個人資料。招聘顧問公司 Get More 指出踏入 2026 年香港求職市場競爭白熱化，每個職位平均申請人數按年大增 58%，求職者要突破 ATS 系統（申請人追蹤系統）篩選，CV 內容必須精準對應職位要求以提升獲聘機會。

根據《僱傭條例》規定，僱主即日辭退員工仍須按法例作出相應賠償，包括代通知金等，做法未必如網上部分言論所指屬於「陷阱」。同類「開工一日即被辭退」個案近年在社交平台時有出現，引起網民關注僱傭關係及求職安全。

資料來源：Threads