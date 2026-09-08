灣仔日街 Juice 策劃 Five Suns 期間限定店 手握免費啤酒聽 Marshall

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灣仔日月星街一向有種獨立於繁囂市區的慢節奏。走進日街 5 號門外，透過寫著「FIVE SUNS」字樣落地玻璃，映入眼簾是街角獨有綠蔭樹影與悠閒行人。穿透玻璃往內看，這裡完全沒有傳統大型商場拘謹與緊繃感，反而隨意陳列可愛寵物模型、各類生活選物與潮流單品。數個人聚在櫃檯旁一邊喝飲品一邊輕鬆閒聊，歡樂隨性氣氛更像一場隨時歡迎街坊好友加入的街角小派對，為日街帶來久違自在步調。

手握免費啤酒聊天 打破傳統購物體驗

潮流品牌 Juice 策劃的「Five Suns」期間限定店，整個 9 月每日中午 12 點至晚上 8 點開放。最讓人驚喜是店內隨性待客之道，現場為每位到訪者準備免費冰凍 Orion 啤酒，亦提供特別版 Jack Daniel’s 以及 Perrier 與 Fever-Tree 特飲。大家一手拎啤酒，一手翻看陳列選物，在背景音樂帶動下隨意走動閒晃，純粹感受一眾人聚在一起放鬆的快樂，完全跳脫平日逛街購物公式。

致敬傳奇結他手 藍色大理石紋 Marshall 與經典生活選物

企劃集結戶外經典品牌 Stanley 1913、英倫搖滾代表 Marshall 以及簡約耳機品牌 Sudio。音樂迷到場必定駐足 Marshall 專區，現場展出致敬傳奇結他手 Jimi Hendrix 特別版便攜喇叭與耳機，機身換上極具辨識度藍色大理石紋理，配上「LEGACY FOREVER – 60 YEARS OF MARSHALL & HENDRIX」展牌，搖滾復古感滿載。同場亦陳列各款經典便攜喇叭、真無線耳機以及 Stanley 招牌保溫杯款，無論想升級隨身聽覺享受抑或尋找生活質感配件都十分合適。

9 月逢星期日限定企劃 即場紋身兼睇街舞音樂演出

除了飲酒逛街，現場更有極具特色即場 Flash Tattoo 體驗。紋身藝術家在場內工作台專注創作，訪客可以挑選心儀風格圖案，由紋身師即場操刀，為這趟日街之行留下獨特印記。店內同時設有消費滿額禮遇，凡購物滿港幣 HK$1,500 即可獲專屬同款刻字 Stanley Tumbler 與 Flash Tattoo 體驗。整個 9 月逢星期日更舉辦不同主題活動，包括街舞對決（Street Dance Battle）、聯乘咖啡與雪糕的 WAZUP 跑會，以及月末 Indie R&B 音樂現場演出，挑個星期日到日街散步、喝杯啤酒聽歌，正是假期放空最佳選擇。