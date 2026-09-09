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現在人人都能用 AI 生成短片，但如果要將經典漫畫拍成畫面連貫、劇情完整的真人劇集，技術門檻與製作邏輯究竟如何？曾獲香港電影金像獎「最佳視覺效果」提名的導演梁仲文，早前取得日本官方授權，挑戰以一人之力，將 80 年代熱血賽車漫畫《我要衝線》改編成全 AI 生成真人劇集，展示出個人創作如何藉助科技突破傳統影視製作限制。

善用算力突破資源限制

梁仲文說，香港創作者最缺乏的就是資金與人力：「因為我哋人力物力冇吖嘛，我哋又冇錢，但我哋可能有技術、有心機、有時間、有諗法、有視野嘛，呢啲嘢唔係啱晒落 AI？」他指出傳統實景拍攝武打或飛車場面難度極高，「拍 50 個 take 現場未必撞到一次啱，但你喺 AI 做 50 次 render 揀一個出嚟，容易好多，成本亦都差好遠。」

破解 AI 生成嚴格限制

目前 AI 工具在影像生成上仍設有嚴格限制，特別是涉及肢體衝突、暴力或親密接觸鏡頭，往往無法直接透過常規 Prompt 生成。梁仲文分享製作過程中的解難心得：「有一場戲係男主角推女主角落地下，然後強吻佢，呢啲出唔到㗎。你就要拆到好機械式，講男主角個 pose 係瞓喺度，角度幾多，position 係 X 幾多 Y 幾多。」創作者必須將動作分拆成極為精確座標與指令，逐一微調拼湊才能達到理想畫面。

大幅降低門檻助新人突圍

被問到「AI 會否拉低製作身價甚至做爛市」，梁仲文持相反看法，認為 AI 技術成熟反而大幅開拓創作空間：「年輕創作者呢，老闆唔會一開波揼 1 億元俾你拍嘢㗎嘛，兩三千萬元都唔會俾啦。所謂老闆知道你用 AI 可以俾少啲錢，但問題本身 100 個人做嘅嘢，10 個人做到喎，你計下條數其實係你賺咗㗎喎。」

堅守配音保留情感細節

即使畫面完全依賴 AI 生成，梁仲文依然堅持角色對白必須由真人配音。「因為啲感情演繹呢好多好細微嘅嘢㗎，你好難解釋。其實可能你 prompt 寫到好細緻，每秒都有個 prompt 寫都可能得，但搞得嚟都配咗啦。」他解釋，人類聲音的微表情與情感起伏極為複雜，花費心力逐秒撰寫 Prompt 調校，遠不如直接找專業配音員精準演繹來得自然高效。

重塑影視生產模式

從以往動輒數千萬元預算才能呈現的大場面，到如今一人一機即可在家實踐天馬行空的想像，AI 技術正重塑影視工業生產模式。轉變究竟會為影視創作人開闢更廣闊發揮舞台，還是會讓影像創作變得廉價，已成為當前生成式技術融入創意產業過程中最值得深思的課題。