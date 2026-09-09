《異環》疑累死 Alienware 手提電腦 EC 晶片　反作弊系統 ACE 再掀爭議

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有 YouTube 硬件維修頻道近日發現，兩部 Alienware 遊戲手提電腦 m17 R4 及 m15 R3 先後以幾乎相同方式「陣亡」，懷疑與 Hotta Studio 開發的遊戲《異環》(Neverness to Everness) 所搭載的 Tencent 反作弊系統 Anti-Cheat Expert（ACE）有關。事件觸發玩家社群熱議，惟 Dell 及遊戲開發商至今未作官方回應。

兩部 Alienware 先後死機 EC 晶片完全失靈

YouTube 頻道 Parts-People Dell Laptop Experts 近日報告一宗罕見故障：兩部 Alienware 遊戲手提電腦 m17 R4 及 m15 R3，同樣在玩過《異環》後無法開機，完全變成「磚頭」。維修人員檢查後發現，兩部裝置的嵌入式控制器（Embedded Controller，簡稱 EC 晶片）均告損毀。EC 晶片負責電源管理及開機啟動等底層硬件功能，一旦失效，按電源鍵亦毫無反應。

維修人員為兩部手提電腦重新編寫 EC 晶片程式後，成功令機件恢復運作。不過 m17 R4 修復後，內置螢幕徹底失靈，僅能透過外置顯示器正常顯示畫面，內置螢幕一直保持黑屏；m15 R3 則較為幸運，螢幕完好無缺。

玩家矛頭指向 Tencent 內核級反作弊系統 ACE

維修專家初步推測，故障可能源於過熱或電壓突波。但這個解釋未能完全說服玩家社群，皆因兩部不同型號的手提電腦，竟在遊玩同一款遊戲後，以幾乎相同方式損毀，巧合程度令人起疑。

《異環》由中國遊戲公司 Hotta Studio 開發、Perfect World Games 發行，該團隊曾製作動漫風格遊戲《幻塔》(Tower of Fantasy)。有玩家在評論區指出關鍵線索：《異環》使用了內核級（kernel-level）反作弊系統。換句話說，該軟件運行在作業系統最深層權限，與硬件驅動程式及系統核心同級。遊戲 Steam 頁面及第三方技術資料庫均證實，《異環》採用 Tencent 開發的 Anti-Cheat Expert（簡稱 ACE），這套系統在內地遊戲圈以「霸道」見稱。

ACE 過往已多次引發爭議。海外媒體報道指，ACE 曾被玩家形容為「侵入性」甚至類似間諜軟件，原因是不少遊戲即使已經卸載，ACE 相關服務仍會在背景持續運行，玩家需手動輸入指令才能徹底刪除。同時亦有報道指出，ACE 曾與另一款常見反作弊系統 Easy Anti-Cheat 發生衝突，導致部分遊戲無法正常啟動。有分析認為，今次事件可能是 ACE 與手提電腦底層驅動程式發生衝突，最終導致 EC 晶片損毀。

因果關係未確認 Dell 與 Hotta Studio 均未回應

值得留意的是，目前並無確實證據證明《異環》直接導致 EC 晶片損壞，Hotta Studio 與 Dell 至今均未正式回應。多間海外科技媒體跟進報道時亦強調，過熱或電壓突波與反作弊系統衝突兩個說法均屬推測，尚待官方或獨立技術團隊進一步調查確認。

資料來源：cnBeta