Apple 3 款 MacBook 列入停產名單 電池更換服務十年內仍有效

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Apple 近日更新官方產品清單，將 2018 年 Retina MacBook Air、配備四個 Thunderbolt 3 埠 2018 年 13 吋 MacBook Pro 及配備兩個 Thunderbolt 3 埠 2017 年 13 吋 MacBook Pro 正式列入「停產產品」名單。這三款裝置原屬「過時產品」類別，現已轉入限制更嚴格停產分類，意味用戶日後難以透過官方渠道獲得硬件維修。

過時與停產分類標準

Apple 對產品維修支援設有明確時間表。裝置停止銷售滿 5 年但未滿 7 年會先列為「過時產品」（vintage），期間用戶仍可到 Apple Store 或授權服務供應商申請維修，惟前提是 Apple 仍有相關零件庫存。一旦裝置停止銷售超過 7 年便會進一步降為「停產產品」（obsolete），Apple 通常不再生產維修零件，用戶無法再經官方渠道申請常規硬件維修。

這次轉列已是 Apple 今年第二輪產品分類更新。今年 8 月 13 日 Apple 曾將 iPhone X 及 2018 年 15 吋 MacBook Pro 由過時產品名單移至停產名單，顯示 Apple 正密集檢視多款舊型號維修支援狀態。

電池更換服務仍可申請

雖然上述 3 款 MacBook 已列入停產名單，但根據 Apple 針對 Mac 手提電腦設立專用電池維修政策，用戶在產品停止銷售後 10 年內仍可申請更換電池服務。換言之持有 2017 年及 2018 年款 MacBook Pro 以及 2018 年款 MacBook Air 用戶，若僅需處理電池老化問題，依然有機會透過官方渠道獲得支援，只是其他硬件不會再獲維修保障。

舊機款維修支援漸收緊

隨着 Apple 產品線持續更新，舊款 Intel 處理器 MacBook 陸續步入停產階段。事實上 Apple Air 系列已進入 M5 晶片世代，M4 版本雖然停止在官方網站直接發售，但 macOS 系統更新仍會維持多年支援。對於仍在使用上述停產機款用戶而言，及早了解更換電池服務申請期限是延續裝置壽命關鍵。

資料來源：MacRumors