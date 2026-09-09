彭博 Apple 發佈會前最後爆料 iPhone Duo 售價 2000 美元 AirPods 5 推出, iPhone 加價

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Apple 將於今日（9 月 9 日）美國時間上午 10 時舉行「Surprise and Shine」發佈會，亦是新任行政總裁 John Ternus 上任後首場產品活動。Bloomberg 記者 Mark Gurman 發文列出五大重點，包括 John Ternus 首次以行政總裁身份亮相、首款摺疊手機 iPhone Duo、iPhone 18 Pro 系列相機大升級、Apple Watch 及 AirPods 5 更新，以及 iPhone 全線加價。

iPhone Duo 售 2,000 美元起

Mark Gurman 於活動前深夜報道，Apple 摺疊手機正式命名為 iPhone Duo，256GB 入門版售價 2,000 美元起（約港幣 HK$15,600），最高階儲存版本售價可達約 3,000 美元（約港幣 HK$23,400）。裝置最快 10 月上市，提供白色及深藍色兩款顏色。MacRumors 報道亦指出，iPhone Duo 除入門 256GB 外，亦設 512GB 及 1TB 版本可供選擇。

MacDailyNews 引述 Mark Gurman 報道，Apple 內部最初目標定價為 1,999 美元（約港幣 HK$15,592），貼近 iPhone X 當年 999 美元（約港幣 HK$7,792）定價策略。但受記憶體短缺等零件成本上升影響，內部一度討論調高至約 2,199 美元（約港幣 HK$17,152），最終決定維持在 2,000 美元（約港幣 HK$15,600）起步，由 Apple 自行吸收部分升幅。市場預期 Apple 將沿用鈹金屬與鋁合金機身、液態金屬轉軸，並配備 Touch ID 電源鍵取代 Face ID。

iPhone 18 Pro 相機大升級 全線加價

Mark Gurman 提到 iPhone 18 Pro 系列將迎來重大相機升級，同時 Apple 亦傳出全線加價計劃。MacRumors 及 9to5Mac 引述業界研究機構估算，iPhone 18 Pro 起步價可能由現時 1,099 美元（約港幣 HK$8,572）上調至 1,199 至 1,399 美元（約港幣 HK$9,352 至 HK$10,912），升幅介乎 100 至 300 美元（約港幣 HK$780 至 HK$2,340）。市場人士分析，加價原因與記憶體及晶片供應鏈成本上升有關，與 Samsung、Google 早前加價策略相似。

規格方面，市場預期 iPhone 18 Pro 將採用台積電 2 納米製程 A20 Pro 晶片，記憶體與晶片同一晶圓整合，配備 LTPO+ 顯示屏、Samsung 感光元件，並簡化相機控制鍵設計。

Apple Watch 及 AirPods 5 同步更新

Mark Gurman 亦提到本場活動將公布 Apple Watch 及 AirPods 5 更新。市場預期 Apple Watch 新一代型號將加入新晶片、改善健身追蹤功能、提升電池續航力，並加入持續心率監測及重新設計健康與健身體驗。AirPods 5 傳將分有及沒有主動降噪兩個版本，均採用 H3 晶片以改善音質及降低延遲，但不會加入 AirPods Pro 3 的心率感應器功能。

John Ternus 上任後首秀

本場活動同時是 John Ternus 接任行政總裁後首次主持大型產品發佈會，市場密切關注他掌舵下 Apple 產品策略走向。分析機構 KeyBanc Capital Markets 早前警告，投資者需留意本場活動對 Apple 股價的潛在影響，因加價決策須平衡成本上升與需求之間的關係。

資料來源：Mark Gurman（X/Bloomberg）、The Verge、MacRumors、MacDailyNews