Arm 行政總裁：AI 有望解開癌症謎團 晶片短缺拖慢研發進度

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英國晶片設計大廠 Arm 行政總裁 Rene Haas 接受 BBC Podcast 訪問時表示，AI 終有一日能找到人類窮盡一生都未能破解的癌症治療方法，惟目前各類晶片供應短缺，已拖慢 AI 發展步伐。

模擬人體過於複雜 電腦運算能力仍不足

Rene Haas 形容，模擬單一細胞、整個人體或 DNA 標記受癌症影響過程，對人類而言過於複雜，交由 AI 電腦處理同樣力有不逮。他指出，隨著日後輸入電腦的 AI 模型愈來愈多，加上運算能力持續提升，電腦終有能力解開難題。Rene Haas 強調，他相信在我們有生之年，AI 將協助人類治癒癌症。

Rene Haas 今年 4 月卸任英國藥廠 AstraZeneca 董事一職，目前在 Arm 最大股東軟銀擔任要職。他預期，Arm 設計的晶片將在 10 年內大幅推動具自主學習能力的 AI 機械人發展，應用範圍涵蓋製造業、清潔、保安，以及橋樑興建與維修等領域。

AI 機械人取代人手？ Rene Haas：機遇遠大於衝擊

外界一直憂慮 AI 普及會導致大規模失業，Rene Haas 認為工作模式確實會出現轉變，但「工作機會完全消失並被機器取代」的說法有些誇大，他相信 AI 帶來的新機遇，將遠大於對就業市場的衝擊。

晶片供應仍緊張 恐持續兩至三年

Rene Haas 今年 7 月接受 CNBC 訪問時已提到，AI 熱潮受制於供應能力而非市場需求。他形容整個行業目前處於「絕對供應緊張」狀態，晶片、數據中心、能源及專業人手供應全部追不上需求，預期緊張情況將持續 2 至 3 年。

同時有分析指出，供應緊張問題已由早前的先進封裝，轉移至記憶體供應，其中高頻寬記憶體（HBM）及 DRAM 供應商如 Micron 及 SK Hynix 的產能分配，將成為未來一大變數，下一個瓶頸更可能出現在數據中心建設本身。

Arm 今年 5 月公布 2026 財年第四季業績，純利達 3.13 億美元（約港幣 24.4 億元），高於去年同期的 2.1 億美元（約港幣 16.4 億元），主要受惠 AI 數據中心對其晶片需求增長。不過受供應鏈緊張消息影響，股價一度急跌 5.6%。管理層透露，專為 agentic AI 工作負載設計的 AGI CPU 客戶需求已升穿 20 億美元（約港幣 156 億元），但公司僅為首 10 億美元（約港幣 78 億元）訂單鎖定生產產能，餘下部分仍在磋商。

Rene Haas 進一步透露，Arm 與 Meta Platforms 合作開發的 AGI 晶片，自今年 3 月推出以來，客戶需求已累計突破 20 億美元（約港幣 156 億元），同時 Arm 節能技術現時應用於全球約一半 AI 數據中心。

AI 抗癌研究已見成果

事實上，AI 應用於癌症研究已取得初步成果。美國 Biohub 與 Columbia University 團隊今年 4 月及 8 月在學術期刊《Nature Genetics》發表兩篇論文，介紹一套以 AI 驅動的框架，可繪製癌細胞狀態圖譜，並以 90% 準確度預測有效藥物組合，為個人化癌症治療研究帶來新突破。

資料來源：CNBC