中國開發者破解「國家反詐 AI」 免費幫自己寫 code 專案更在 GitHub 與他人共享

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中國開發者在 GitHub 發布名為 fanzha-ai-proxy 開源專案，將官方推出「國家反詐 AI」智能助理改裝成標準 OpenAI 相容應用程式介面。專案在網上推出短短兩日登上 GitHub 趨勢榜，引來大批網民討論，認為做法游走灰色地帶。

官方反詐 App 剛推出一日即遭改裝

「國家反詐 AI」App 由公安部刑偵局指導及上海市公安局自主研發，於 9 月 6 日正式推出。App 融合大語言模型、多模態模型及智能體技術。用戶輸入可疑場景後，系統即時分析詐騙風險和識別詐騙套路，並推送相關案例，協助用戶從文字、語音及影片多個維度識破騙局。除 AI 問答功能外，App 同時內置反詐資訊及反詐辭典，收錄《防範電信網絡詐騙宣傳手冊》等電子版資料供用戶查閱。各大應用程式商店可下載 App，微信及支付寶小程式亦同步開放使用。

官方 App 推出僅一日，GitHub 用戶 lfzk550（另有分支版本由 Mai-xiyu 發布）於 9 月 7 日發布 fanzha-ai-proxy 專案，將官方反詐工具改裝成標準 OpenAI 相容 API 介面。

開發者如何免費取用官方資源

根據技術媒體 juejin.cn 拆解報道，fanzha-ai-proxy 本質上是本地反向代理服務，將「國家反詐 AI」原本封閉在 App 內介面，轉換成 /v1/chat/completions 業界標準格式。裝好後用戶可在 NextChat、LobeChat、OneAPI 及 Codex CLI 等主流 AI 開發框架直接呼叫「國家反詐 AI」作為模型。專案支援串流輸出並內置 Token 自動續期機制，最長約 90 日毋須重新登入。

操作方法主要分三步。先從官方 App 提取 Access Token，專案提供 ADB 提取、Chrome 除錯及封包截取三種方式。然後設定環境變數。最後透過任何 OpenAI 軟件開發套件呼叫本地伺服器介面即可使用。開發者毋須付費，即可將政府部門投入資源建設 AI 系統當作免費大型語言模型使用。

專案急速走紅引來安全與法律疑慮

fanzha-ai-proxy 發布後迅速在開發者社群發酵。截至 9 月 9 日，GitHub 追蹤平台 gitstars.io 顯示該倉庫已累積 266 個星標及 257 次 fork，單日新增星標達 174 個和新增 fork 達 131 次。專案亦被列入 GitHub Trending 及多個開源專案追蹤平台即時榜單。

專案本身附有免責聲明，強調並非「國家反詐中心」或任何公安機關官方專案，僅供技術交流、學術研究及個人學習驗證之用，呼籲使用者不要用於非法用途。分析指出「國家反詐 AI」屬於官方系統，私自截取 Token 並改裝成第三方 API 介面，除可能違反 App 使用條款外，亦存在帳戶被封鎖甚至觸犯相關法規風險，呼籲開發者及用戶審慎評估後果。

資料來源：GitHub、中國日報、稀土掘金