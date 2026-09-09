假冒 HK Express 退款電郵再現 訛稱票價差異退近 4,000 元索信用卡資料

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社交平台近日有網民發帖指收到偽冒香港快運（HK Express）釣魚電郵，訛稱因票價差異可獲退款 HK$3,915，誘導點擊連結填寫信用卡資料。香港快運早前確認相關電郵並非由官方發出，並已向執法機關通報。

▲有網民收到疑似騙徒發送過來的電郵，稱 HKExpress 因「票價差異」而退款近 4000 元 （圖片來源：Threads）

電郵佈局極度仿真

騙徒電郵標題顯示「關於您的旅行訊息」，發件人名稱曾以「HEXPR SKY」示人。內文配合收件人近期旅遊安排聲稱「差旅費用相關資訊現已公布」，並附上「看詳情」按鈕。有事主表示剛好購買了香港快運機票，收到電郵後未加懷疑便點擊連結。

點擊連結後會進入標示為「crofire.com」的假網站。頁面套用 HK Express 官方標誌與紫色主題色，分為「退款詳情」、「收款方式」及「驗證」 3 個步驟。系統顯示「退款申請結果」並聲稱經「合規團隊驗證」，退款原因為「票價差異及服務費調整」。審計期間長達過去 24 個月，狀態顯示「已核准‧待確認」。

假網站誘騙輸入信用卡資料

網站列出退款金額 HK$3,915（約 509.83 美元），要求用戶勾選確認並選擇收款方式，可用方式包括信用卡及優惠券代碼。下一步要求填寫信用卡號、持卡人姓名、到期日及 CVV 安全碼等敏感資料以完成所謂「即時收款」。有網民提醒只要留意網址並非官方 hkexpress.com 域名便能識破騙局，建議市民改用官方應用程式查證。

官方確認籲核實渠道

香港快運在社交平台留言澄清有關電郵並非公司發出，強調近日留意到不法分子透過偽冒電郵、短訊、網站及社交媒體帳戶等渠道發放虛假訊息，誘導旅客點擊可疑連結、提交個人資料或付款。公司已向相關執法機關通報，提醒旅客任何退款、賠償或款項退還安排均應僅透過官方通訊渠道核實。

香港快運建議市民收到聲稱由公司發出訊息時，應先核對發件人電郵地址及網站域名是否屬官方渠道。凡涉及點擊連結、登入帳戶、提供個人資料或付款要求的訊息都要提高警覺並仔細查證，切勿提供個人資料、登入資料、密碼、一次性驗證碼（OTP）或信用卡資料。如懷疑涉及網絡詐騙，公司建議旅客立即停止互動、保留相關資料並向警方報案。

資料來源：香港快運航空, Threads