余承東示範物理防偷窺 華為摺機 左邊有人就向左摺 左右都有人就左右都摺

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Huawei 前日（7日）舉行 HarmonyOS 7 暨全場景新品發布會，正式發表第二代三摺疊旗艦手提電話 Mate XT 2 非凡大師。新機首發搭載麒麟 9050 Pro 晶片，同時標榜業界首創「靈盾防窺螢幕」，但終端 BG 董事長余承東在台上親自示範「物理防窺」操作，反而意外成為全場焦點，引網民討論。

硬件級防窺屬業界首創

摺疊手提電話過往因展開後螢幕面積較大，在公共交通工具或會議等場合容易被身旁人士窺探內容。Huawei 今次在 Mate XT 2 內置螢幕首度加入靈盾防窺技術，當視線偏離特定角度，畫面便會變黑，實現摺疊螢幕領域首次硬件級防窺方案。Huawei 早於 9 月 1 日釋出靈盾功能示範片段，余承東亦率先放出真機上手 GIF，防窺角度愈大，正面顯示效果亦愈受影響，螢幕亮度會下降。

余承東台上「摺埋」示範惹網民討論

在發布會示範環節中，余承東進一步展示「雙重物理防窺」。他直接將 10.2 吋大螢幕左右兩側機身向內立起，僅保留中間螢幕正常操作，藉由摺起兩翼形成實體遮擋板，阻隔左右兩側視線。這項看似簡單直接展示隨即引起台下笑聲，片段亦在社交平台廣傳。不少網民笑言這項功能相當接地氣，猶如手提電話兩側自帶摺疊屏風，完美解決大螢幕容易遭旁人窺視尷尬，但亦有網民打趣指，花費高達 20,000 人民幣（約港幣 22,600 元）購買大螢幕高階手提電話，結果在公共場合仍要摺回單塊螢幕使用，略顯幽默與諷刺。

規格與定價一覽

Mate XT 2 改用全新「展翼三摺疊」U 型架構，取代上代 Z 字型設計，機身可向左右兩側向外展開，完整展開後厚度僅 3.5 mm，螢幕比例為 12.8:9，解像度達 3K，是目前市場最薄、尺寸最大摺疊螢幕手提電話。晶片方面，新機首發搭載麒麟 9050 Pro，整機效能提升 42%，同時配備 LOFIC 變光圈三鏡頭及首創 ECG 心電分析功能。

新機提供皓白、錦紫、玄黑三款配色，將於 9 月 12 日上午 10 時 8 分於內地正式開售，定價如下：

16GB + 256GB：19,999 人民幣（約港幣 22,599 元）

16GB + 512GB：21,999 人民幣（約港幣 24,859 元）

16GB + 1TB：23,999 人民幣（約港幣 27,119 元）

16GB + 1TB（靈盾防窺版）：24,999 人民幣（約港幣 28,249 元）

16GB + 2TB 典藏版（靈盾防窺 + 手寫筆）：29,999 人民幣（約港幣 33,899 元）

暫時新機只在中國市場發表，未有公布海外或香港上市時間表。

資料來源：聯合新聞網