【評測】Huawei Mate XT2 UD 快速評測 雙鉸內摺玩法更多 + 三摺全面升級體驗更爽

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Huawei 昨日就正式推出了真正新一代「三摺」Mate XT2 Ultimate Design，新機不但硬軟件全面升級，更採用全新雙內摺鉸鏈設計，加上更高貴漂亮的新色，以及更多新功能。究竟是否好用？新功能用起來感受如何？就讓 Edward 現在為大家分享一下初步用後感啦。

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錦織機背手感更佳厚度與上代相若

今次 Huawei 推出的真正「二代目」三摺 Mate XT2 Ultimate Design（下文簡稱：Mate XT2 UD），在設計上與第一代有頗大分別。先說外型，它不只改用了雙內摺設計（後文會詳述），而且為了遷就雙內摺設計，鏡頭由上代靠左 1/3 機背放置，改為今代設於機背中間 1/3 的頂部位置。而機背物料就改為官方稱之「織金雲錦」設計。據官方表示，這個錦織是採用了織金雲錦工藝，或者稱為「庫金」，它是官代南京雲錦的一種，專為古化皇室宮廷服裝或用品織造。當然去到手機上，並非真的使用了金線織成圖案，不過就參考了相關工藝及設計而造，看起來同樣高貴典雅，很有傳統中國風。此外，機背右方今代亦增加了多一塊 OLED 熒幕（同樣後文會詳述），設計上其實與早前 Samsung 推出的三摺差不多。至於機身厚度方面，摺疊時只有 12.3mm，而且因為採用雙內摺設計，從側面看會呈現 G 形態，其實厚度比初代更要薄了 0.5mm。而展開以三屏模式使用時，最薄部分更只有 3.5mm，同樣比初代「三摺」的最薄部分薄了 0.1mm。不過真正拿上手時，由於機身重量與初代相若（Mate XT UD：298g；Mate XT2 UD：299g），手感其實差不多，分別不算很大。值得一提的是，今代 Mate XT2 UD 更加入支援 IP58 / IP59 防塵防水功能，令大家使用上更加安心。

▲今次 Huawei 推出的 Mate XT2 Ultimate Design，機背物料就改為官方稱之「織金雲錦」設計。據官方表示，這個錦織是採用了織金雲錦工藝，或者稱為「庫金」。

▲「織金雲錦」是官代南京雲錦的一種，專為古化皇室宮廷服裝或用品織造。當然去到手機上，並非真的使用了金線織成圖案，不過就參考了相關工藝及設計而造，看起來同樣高貴典雅，很有傳統中國風。

▲近距離看機背，確實紫光 / 金光閃閃，加入暗斜紋紋理，十分高貴漂亮。

▲而鏡頭圈亦採用傳統星鑽設計，官方更表示今次是業界首次採用釔晶石材質，它比藍寶石更堅韌、更閃耀，經歷 4,000 分鐘、8 道工序精密拋光打磨，做出 33 個星鑽切面。

▲Edward 拿來 Pura90s Pro Max（黑）與 Mate XT2 UD（紫）比對，大家可以見到在 Mate XT2 UD 摺疊形態時，其實它比 Pura90s Pro Max 不會厚十分多。

▲而當以三熒幕形態使用 Mate XT2 UD（紫）時，就明顯比傳統直板機薄超級多！

▲機身右側設有內建指紋辨識器的電源鍵，以及上方的音量鍵。

▲而左側的鉸鏈位置，不但加入橫紋裝飾，亦印有 Ultimate Design 系列的標誌。

▲雖然它比上代「初代」三摺薄，但重量差不多，所以拿上手手感分別不是十分明顯。

雙內摺玩法更多樣更實用

前文都有提及，Huawei 今次推出的 Mate XT2 UD，最特別之處就是一改上代鉸鏈一向外一向內摺的設計，改為今代雙內摺鉸鏈的設計。為了迎合今次這個改動，Huawei 在 Mate XT2 UD 上採用了全新的折疊玄武架構，當中包括採用了第二代天工鉸鏈系統。這個全新鉸鏈系統根據官方表示採用連桿同步結構，採用無齒輪設計並以雙軌聯動，不但令開合依然流暢，而且配合五弧臂結構主軸，令鉸鏈可以均勻受力，不但可大幅提升手機的抗衝擊能力，亦可令機身的抗跌耐摔能力提升 90%。當然，大家可能覺得 Huawei 今次推出的 Mate XT2 UD，與 Samsung 早前推出的 Galaxy Tri-Fold 差不多，但其實 Mate XT2 UD 的摺法更多樣化。

▲Huawei 今次推出的 Mate XT2 UD，最特別之處就是一改上代鉸鏈一向外一向內摺的設計，改為今代雙內摺鉸鏈的設計。

▲為了迎合今次這個改動，Huawei 在 Mate XT2 UD 上採用了全新的折疊玄武架構，當中包括採用了第二代天工鉸鏈系統。這個全新鉸鏈系統根據官方表示採用連桿同步結構，採用無齒輪設計並以雙軌聯動，不但令開合依然流暢，而且配合五弧臂結構主軸，令鉸鏈可以均勻受力，不但可大幅提升手機的抗衝擊能力，亦可令機身的抗跌耐摔能力提升 90%。

首先在一般日常使用上，它最外層加入了全新的 6.5 吋 2442 x 1140 解析度 OLED 熒幕，熒幕夠大解析度亦足，日常無論是想與朋友透過社交平台溝通聊天，或者使用日常生活常用的程式都十分夠用。當需要使用大熒幕瀏覽內容時（例如：瀏覽文件、睇片等），就可以將機身向左、右展開，使用機內的三摺式 10.2 吋 2232 x 3184 解析度熒幕瀏覽內容。此外，用家在三摺熒幕完全打開時，亦可以各以 1/3 部分熒幕，同時顯示 3 個程式介面，令大家可以在多個程式之間交互使用或互傳 / 抄寫內容，有效提升多工作業能力。除了這兩個模式外，Huawei Mate XT2 UD 亦支援用家將右邊 1/3 部分熒幕摺起，在此模式下可以左邊 1/3 部分熒幕瀏覽內容，而右邊就可以用手握住，既可以比使用外熒幕瀏覽時更薄身更好握，操控手感亦更加實在。此外，當「直度」模式使用時，亦可以將右邊 1/3 部分熒幕呈 90 度摺起，之後它就可以變身支架，方便大家將手機穩陣放在檯面，要長時間瀏覽影片或內容就無需用手握住機身，使用體驗更加舒服。當然，用家亦可以使用隨機附送的專屬手機殼支架，今次的支架不但設於機背中央部分，而且擁有加長設計，令大家無論橫向還是直向擺放手機在檯面，都可以比上代穩陣十分多，值得一讚。

▲在一般日常使用上，它最外層加入了全新的 6.5 吋 2442 x 1140 解析度 OLED 熒幕，熒幕夠大解析度亦足，日常無論是想與朋友透過社交平台溝通聊天，或者使用日常生活常用的程式都十分夠用。

▲在摺疊情況下，從側面看機身會見到呈 G 字。

▲當需要使用大熒幕瀏覽內容時（例如：瀏覽文件、睇片等），就可以將機身向左、右展開，使用機內的三摺式 10.2 吋 2232 x 3184 解析度熒幕瀏覽內容。

▲雙內摺的好處就是摺痕比以往更不明顯，而現場筆者肉眼所見亦確實如此。

▲Huawei Mate XT2 UD 亦支援用家將右邊 1/3 部分熒幕摺起，在此模式下可以左邊 1/3 部分熒幕瀏覽內容，而右邊就可以用手握住，既可以比使用外熒幕瀏覽時更薄身更好握，操控手感亦更加實在。

▲此外，當「直度」模式使用時，亦可以將右邊 1/3 部分熒幕呈 90 度摺起，之後它就可以變身支架，方便大家將手機穩陣放在檯面，要長時間瀏覽影片或內容就無需用手握住機身，使用體驗更加舒服。

▲此外，萬一不慎在摺疊時左右錯了先後次序，不但未能合上，而且熒幕會彈出警告字句，機身亦會發出震動提示。

頂配版加入靈盾防窺屏摺機首見

Huawei Mate XT2 UD 另一個最大特色，就是加入了擁有防偷窺功能的「靈盾防窺屏」。它使用了硬件式（即晶片）防偷窺設計，當啟動了相關功能後，會將熒幕部分像素關閉，令側面瀏覽時會變得較暗及不清楚，如果啟動了「增強防窺效果」，從側面看更會變得一片漆黑，這樣就可以令大家使用大熒幕瀏覽內容時，自己可以清晰瀏覽到顯示內容，同時又可以有效保護私隱。而 Mate XT2 UD 亦是業界首部支援這種硬件式防偷窺功能熒幕的摺機（之前 Samsung 具備相關功能的 Galaxy S26 Ultra 屬於直板機），相比直板機熒幕較細，Mate XT2 UD 擁有更大熒幕，設有防偷窺功能更加實用。不過需要一提的是，只有頂配的 Mate XT2 UD（即 16GB RAM + 1TB / 2TB 儲存空間）才有支援靈盾防窺屏這項功能，相關機款最少索價 24,999 人民幣（約 HK$29,205），換言之如果大家想好好保障個人私隱，也需要具備一定財力。

▲Huawei Mate XT2 UD 另一個最大特色，就是加入了擁有防偷窺功能的「靈盾防窺屏」。

▲它使用了硬件式（即晶片）防偷窺設計，當啟動了相關功能後，在使用指定 APPS 時會將熒幕部分像素關閉，令側面瀏覽時會變得較暗及不清楚。

▲它亦同樣設有「增強防窺效果」模式。

▲相比一般防偷窺模式，啟動「增強防窺模式」後，從側面看更會變得一片漆黑，這樣就可以令大家使用大熒幕瀏覽內容時，自己可以清晰瀏覽到顯示內容，同時又可以有效保護私隱。而 Mate XT2 UD 亦是業界首部支援這種硬件式防偷窺功能熒幕的摺機（之前 Samsung 具備相關功能的 Galaxy S26 Ultra 屬於直板機），相比直板機熒幕較細，Mate XT2 UD 擁有更大熒幕，設有防偷窺功能更加實用。

▲而且從上方看熒幕，同樣設有防偷窺效果，方便大家以直度模式握住機身並以內熒幕瀏覽文件內容時，也可以擁有防偷窺效果。

規格全面升級 + 首採「邏輯折疊」技術新 U

最後規格方面，Huawei Mate XT2 UD 亦不是「唧牙膏」式的升級，而是十分全面的升級，最大的升級莫過於處理器，它採用了全新的 Kirin 9050 Pro 九核心處理器，當中包括了一個超大核心、2 個大效能核心、4 個主力提升多工作業效率的性能核心、以及 2 個主力處理日常一般需要的低耗電小核心。而它最特別之處是採用了「邏輯折疊」技術，簡單來說就是將本身只是平面的電路線像將一張紙對折般進行立體垂直堆疊擺放，令信號傳輸距離可以大幅縮短，不但可以阻低延遲效果，亦可提升能源效益。簡單來說，這就是早前華為提出的「韜定律」半導體發展新原則下的首枚處理器。至於表現如何，筆者現場只是試用了很短時間，很難為大家實測效果，但初步操作過 Mate XT2 UD，整體運作流暢，翻頁完全不覺窒，幾乎可以做到即掃即有反應，開關 APPS 亦沒有任何明顯延遲窒礙情況，初步感覺是十分不錯的。

除了處理器有所升級外，Huawei Mate XT2 UD 的相機亦有明顯升級：它採用了 5,000 萬像素可變光圈（f/1.49 至 f/4.0）主攝鏡、4,000 萬像素 f/2.2 超廣角鏡及 5,000 萬像素 3.5x 光學變焦 f/2.2 潛望式長焦鏡，當中主攝鏡支援 18EV 超高動態範圍，即使面對高光差、逆光、低光等場景，都應該可以拍出不錯的相片。此外，Mate XT2 UD 亦是首部 Huawei 手機內建了第三代紅楓原色鏡頭的機款，設有獨立濾鏡可將紅外雜光有效濾走，令相片的色彩還原度更加理想。現場筆者就實試拍攝一兩張相片，出來的效果確實不錯，雖然未至於與直板旗艦 Pura90s Pro Max 睇齊，但肯定比初代三摺好很多。

▲Huawei Mate XT2 UD 的相機亦有明顯升級：它採用了 5,000 萬像素可變光圈（f/1.49 至 f/4.0）主攝鏡、4,000 萬像素 f/2.2 超廣角鏡及 5,000 萬像素 3.5x 光學變焦 f/2.2 潛望式長焦鏡，當中主攝鏡支援 18EV 超高動態範圍，即使面對高光差、逆光、低光等場景，都應該可以拍出不錯的相片。此外，Mate XT2 UD 亦是首部 Huawei 手機內建了第三代紅楓原色鏡頭的機款，設有獨立濾鏡可將紅外雜光有效濾走，令相片的色彩還原度更加理想。

▲現場筆者就實試拍攝一兩張相片，出來的效果確實不錯，雖然未至於與直板旗艦 Pura90s Pro Max 睇齊，但肯定比初代三摺好很多。

除了以上各項升級外，新機依然內建了 5,600mAh 容量電池，而且首次配備了 2TB 容量版本，以迎合需要大儲存空間的用家需要。值得一提的是，今代在展開熒幕後，左右兩側金屬機身亦加入了測量ECG 心電圖的支援，用家只需要以雙手分別握持兩側邊框大約 30 秒，就可以採用心電圖信號，再配合運動與健康的心電圖分析提示軟件，就可以生成心電圖報告，方便大家隨時隨地進行測量，預早得知自己有沒有心動顫動、甚至室性早搏或房性早搏情況，如有的話就可以及早求醫，設計十分體貼。

▲Huawei Mate XT2 UD 亦支援配合 Huawei M-Pen 3 Mini 繪圖手寫筆使用，以它就可以在熒幕上繪圖記事，但似乎不像 Pro 系列繪圖筆般支援壓感及觸感回饋。

▲今代在展開熒幕後，左右兩側金屬機身亦加入了測量ECG 心電圖的支援，用家只需要以雙手分別握持兩側邊框大約 30 秒，就可以採用心電圖信號，再配合運動與健康的心電圖分析提示軟件，就可以生成心電圖報告，方便大家隨時隨地進行測量。

總結：定價雖貴但仍值得期待

總括來說，今次 Huawei 推出的 Mate XT2 Ultimate Design，雖然仍然是以天價開售，但無論從設計、配置、用料、甚至功能各方面，都不是「唧牙膏」式，而是全面大幅提升級數及表現，務求為尊貴的 UD 用家提供最高階的使用體驗。誠然今次 Mate XT2 UD 的升級確實見到 Huawei 誠意十足，而改為採用雙內摺鉸鏈設計，不但令三摺熒幕摺痕更不明顯，使用模式上亦更多變更實用。而且頂配更加入防偷窺功能，相比在熒幕較細的直板機上提供類似功能，在 10 吋左右的大熒幕上設有防偷窺功能，對於手機內藏不少高度機密內容的商務用家來說，其實是更有必要。當然，如果大家想入手，肯定是需要一定「財力」，但 UD 系列一向針對的是高消費力客群，相信這些目標用家應該也不會太介意花錢吧，尤其是今次這部 Mate XT2 UD 升級真的誠意滿滿，確實值得入手。唯一是它目前只有中國版，採用的是「純血鴻蒙」的 HarmonyOS 7.0 作業系統，雖然操作效果十分流暢，但相比國際版使用的 EMUI 作業系統，支援本地或國際 APPS 上肯定會有所不及，所以如果主要是在香港或國外使用，大家還是等待 Huawei 推出 Mate XT2 UD 國際版時再入手可能會更加合適（如果會推出的話……）。