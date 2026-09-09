NETGEAR Back to School 優惠 成就學霸 WiFi 7 裝備

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隨著數碼學習成為常態，順暢的家用網絡已是學生不可或缺的開學裝備。NETGEAR 推出 Back to School 優惠，為不同家庭的學生提供最優質的網絡解決方案。Orbi 系列的Mesh WiFi 適合大單位及多房家庭，徹底解決房間接收弱的問題，讓孩子隨時隨地專注學習；而 Nighthawk 系列則專為追求極限網速與低延遲的學生而設，即時上載作業或高畫質視訊通話都流暢無阻，陪伴你步入高效學習的新學期！

【全2.5G高速體驗】三頻 BE11000 Orbi RBE772 (兩件裝) 限時72折！

Orbi RBE772 作為皇牌型號，一直深受用家喜愛，其配備強勁Qualcomm四核心1.5GHz處理器，三頻合計速度高達 11000 Mbps，再提供高速度的同時亦能提供強大的數據處理能力。透過WiFi 7 獨有的 MLO技術，能夠令網絡更為穩定，而NETGEAR把MLO技術應用至 Orbi的回傳技術之中，令主分機連接亦能保持穩定，大幅減少斷線機會。不論是在客廳上網，又或是在睡房溫習亦能保障信號穩定流暢。面對日漸普及的2.5G寬頻而言，RBE772提供了1個2.5G WAN Port，可以完美支援2.5G寬頻，同時主分機合共提供多達 5個 2.5G LAN Port，讓你多個有線設備亦能夠享用高達 2.5G 的有線網絡。即使是學習過後的電競時刻，亦能保障網絡能穩定負荷。

現時RBE772有72折優惠，售價為$3688 （原價: $5100），再加送$200超市禮券。

【超低延遲】三頻BE9300 Nighthawk RS300 限時 86 折！

面對網課等需要實時直播的高流量活動，高網速和低延遲就是關鍵要素。NETGEAR Nighthawk RS300 憑藉 Wi-Fi 7 的極致低延遲技術，讓你分秒不差觀看4K/8K線上老師直播，大幅減少延遲。與上述的RBE772一樣，RS300亦配備1個2.5G WAN Port , 能讓你發揮2.5G寬頻的全部能力，提升你的網絡體驗。RS300內置的4條高性能天線能夠有效提升覆蓋範圍，即使在房間中亦能接收高速WiFi。最後透過WiFi 7 獨有抗干擾技術自動避開鄰居的 Wi-Fi 雜訊，令WiFi 處理能力更快更強，課餘後的娛樂時間亦能為你提供超高網速，以絕佳網絡體驗令你學習和娛樂亦能同時享受。

現時RS600有86折優惠，售價為$1988（原價：$2380），再加送$100超市禮券。

查詢：NETGEAR 港澳區獨家總代理 Winco (3619 8833)

銷售店鋪：https://bit.ly/3wQfCtA

NETGEAR 官方網上旗艦店連結: https://netgear-store.hk/

Orbi 免費安裝連結: https://www.winco.com.hk/Orbi-Free-Installation/registration.php