香港 EdTech「SolidMemory」：從英文閱讀及詞彙出發，結合 AI 與記憶科學培養自主學習能力

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SolidMemory 創辦人 Paul Sir 曾任華仁書院副校長，他一直熱愛語言學、心理學及腦神經科學。他在前線教學中發現，不少學生並非不夠努力，而是未掌握有效的記憶、重溫及專注方法。他認為，英文詞彙背後包含概念；學生能記住更多詞彙，聯想、思考及創意能力亦會隨之提升，所能駕馭的絕不只是一場公開考試。然而，香港教育長期著重考試訓練，學生容易陷入反覆背誦、考後遺忘、失去信心的循環，逐漸失去自主學習能力。讓不同背景、不同夢想的學生，都能讀到更多書，成為更快樂、更有創造力的人，成為 Paul Sir 創辦 Solid Memory 的推動力。

▲ SolidMemory 創辦人 Paul Sir 曾任華仁書院副校長及化學科教師，他認為從英文詞彙入手，幫助學生建立高韌度的自主學習力，這就是駕馭任何學問所需的全部條件。

方案特色：

1) 從閱讀出發，每天五個字建立穩固記憶網絡

SolidMemory 採用以閱讀為導向的學習作藍本，學生可按自己的程度及興趣選擇英文書籍閱讀，遇到不懂的英文詞彙，就輸入系統並完成練習。這個做法讓詞彙不只以孤立字表形式出現，而是連同閱讀內容及脈絡一起進入記憶。

Paul Sir 提醒，學習切忌急進，尤其在起始階段，可以每天學懂五個新生字為基本目標。循序漸進的節奏，讓學生先建立可以持續的學習習慣，逐步累積詞彙及自主學習能力。正如他所說：「任何學生都可以喜歡學習，我見過 Band 3 學校的學生，在三天內學會 500 個字。」

▲ SolidMemory 採用以閱讀為導向的學習模式，讓學生根據個人程度及興趣選擇英文書籍，透過閱讀累積詞彙，再配合系統練習加深記憶。

2) 結合專家理論，以階段性重溫及主動記憶鞏固詞彙

SolidMemory 將語言學、心理學、腦神經科學及記憶研究等專家理論與臨床研究成果，轉化成兩個主要的英文詞彙學習及複習規則，作為訓練設計的基礎，協助學生挑戰增強 100 倍記憶力。

其中一項是階段性重溫（Spaced Repetition），系統會根據詞彙的輸入日期及記憶狀態自動安排重溫，協助學生及時喚回即將遺忘的內容。另一項是主動記憶提供（Active Memory Retrieval），練習題目要求學生根據解釋或線索，主動從腦袋中想起答案，訓練真正的記憶提取能力，而不是只靠再次閱讀答案。



▲ SolidMemory 以平台練習呈現階段性重溫及 Active Memory Retrieval，協助學生在適當時間喚回詞彙，改善只靠反覆背誦的學習方法。

3) 數據驅動個人化練習，持續鞏固腦內詞彙庫

SolidMemory 借助 AI 記錄學生與平台的學習互動，包括輸入詞彙的時間、答題對錯、記憶保持時間，以及不同提示的有效程度等。系統藉此評估學生對自主累積輸入詞彙的記憶狀態、掌握及運用能力，再挑選當下最需要溫習的 30 個生字，生成個人化練習。

這套以學習數據推動練習的方式，讓重溫內容跟隨學生當下的記憶狀態調整，而不是每位學生都使用同一套題目。Paul Sir 表示：「學習沒有捷徑，學生只需相信真實成果，每天跟隨自己的節奏學習，『奇蹟』就一定會發生。」



▲ SolidMemory 平台記錄輸入時間、答題表現、記憶保持時間及提示有效程度，再挑選最需要溫習的 30 個生字生成個人化練習，協助學生持續鞏固詞彙庫。

4) 表彰努力、獎勵投入，讓學生體會「我都做得到」

SolidMemory 推崇「努力為本」的評估方式，重點關注學生的練習次數，並記錄已學懂詞彙的累積數量與記憶保持的持久度，讓學生清晰看見自己的努力換來的進步成果。在同一個課室，每位學生都可以跟隨最適合自己的節奏及進度學習，各自一步步重建「我做得到」的學習信心。這種做法把評估焦點放在持續投入及實際進步。Paul Sir 從教育心理學角度指出：「教育真正應該獎勵的，是 Effort。」



▲ Paul Sir 在訪問中分享 SolidMemory 以語言訓練連結學習能力的理念，讓學生透過累積詞彙及閱讀能力，逐步建立面向未來的基礎。

▲ Paul Sir 希望透過閱讀營，以及 AI 口語練習、即時發音評估等新功能，進一步提升學生的自主學習能力。他認為：「在 AI 世代，語言就是智力，語言能力就是前途。」

未來方向

SolidMemory 最近首辦閱讀營，引領學生利用平台進行每天六小時、為期三天的閱讀訓練。Paul Sir 希望學校、老師以至同學，都能親身體驗三天內學會 250 個詞彙（小學）或 500 個詞彙（中學）的「奇蹟」。由於成效斐然，團隊計劃進一步推廣活動，現時更為每間學校的首班同學免費提供服務。未來，團隊將優先完善提升訓練效率的相關功能，包括 AI 口語練習及即時發音評估等。在鞏固香港業務後，再逐步探索內地及其他市場。