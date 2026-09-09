小米推桌面 AI 代理人 MiMo Desktop 可自動寫文件、開發遊戲、作曲一手包辦

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小米 (Xiaomi) 近日開放 AI 桌面代理人 MiMo Desktop 邀請制測試。用戶上傳 Office 檔案、圖片、影片、音訊或壓縮檔後，系統能自動理解需求並拆解任務，直接產出執行成果，一次過處理文書及遊戲開發等創作工作。

一個介面完成多種工作

小米給人硬件品牌印象，主力生產手機及其他智能裝置，近年則積極投放資源研發 AI 模型。MiMo Desktop 亦能處理創意任務，例如建立互動 3D 場景並即時測試效果。整個流程毋須離開應用程式，用戶亦能在程式內直接開發射擊遊戲等作品。

應用程式亦支援瀏覽器及各類程式的自動操作，用戶能交由 AI 代為執行網上任務。

▲應用程式可控制瀏覽器，進行各類型的自動操作

▲應用程式可控制 AI 定期進行任務

MiMo Desktop 同時支援作曲功能，用戶下達指令後，系統能生成樂譜及 MIDI 音源並即時播放。

▲應用程式根據用家的指示作曲

▲撰寫文章及改寫文章

▲可以將資料生成簡報

▲生成簡報後，用戶可對簡報進行直接修改

由 MiMo Code 引擎驅動

小米自家研發的編碼代理人 MiMo Code 負責驅動 MiMo Desktop，令桌面應用具備終端機級智能，支援協作及多任務分工。小米今年 6 月以開源形式公開 MiMo Code。工具仿效 Claude Code 於終端機運作並在盲測中擊敗對手。576 名開發者參與比較，結果顯示在步驟超過 200 的複雜任務中，MiMo-V2.5 勝率達 65%。

小米今年 4 月公開高性能模型 MiMo-V2.5 及 MiMo-V2.5-Pro。後者總參數量達 1.02 兆，活躍參數達 420 億。官方稱其表現超越 Gemini 3.1 Pro，逼近 Claude Opus 4.6。獲邀用戶在 MiMo Desktop 測試期間，可免費試用限量版下一代模型 MiMo-X-Pro-Preview 及 MiMo-X-Flash-Preview。

小米大手投資 AI 佈局

小米行政總裁雷軍今年 3 月透露，未來 3 年將向 AI 投放最少 600 億人民幣（約港幣 678 億元）。市場報告指出，小米今年第二季收入達 1,089.2 億人民幣（約港幣 1,230.8 億元）。MiMo-V2.5 模型於 OpenRouter 平台的月度及周度調用量超越 DeepSeek-V4 Flash。小米表示桌面應用市場已有豆包、Kimi 及 QwenWork 等對手佈局，MiMo Desktop 為小米首款桌面應用產品。

MiMo Desktop 現階段屬邀請制測試，有意參與的用戶可透過官方網站申請。

資料來源：X