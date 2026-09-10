AirPods 5 降噪能力大提升 首度下放耳柄滑動調音 支援體感互動與即時翻譯 售HK$1,099 起

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Apple 發布會推出 AirPods 5 。今代重點將半開放式（Open-ear）耳機主動降噪能力推向全新高度。相比上一代 AirPods 4 主動降噪版，官方數據顯示降噪效果提升高達 50%。配合全新多孔聲學結構與新一代適應性 EQ，即使沒有完全封閉耳道，隔音與沉浸感亦明顯更紮實。同時通透模式（Transparency mode）聽感更自然，耳機亦保留「適應性音訊」與「對話感知」功能，偵測到有人交談時會自動調低音量，日常通勤逛街完全無需摘下耳機。

無線充電盒版下放滑動調音 續航力延長至 5 小時

機身設計與操作亦迎來重大升級。用家期待已久的「耳柄滑動調節音量」（Volume swipe）功能，今代正式下放到無線充電盒版本。用家可直接在耳柄上下滑動控制音量，無需每次取出電話操作。耳機防塵抗汗抗水能力同步加強，續航力亦有微升。開啟主動降噪（ANC）狀態下，單次聆聽時間由上代 4 小時延長至 5 小時，配合無線充電盒使用可提供 22 小時總電量。充電盒除了支援 USB-C 與 Qi 無線充電，亦相容 Apple Watch 充電器。

深度整合 Apple Intelligence 支援體感互動與即時翻譯

深度結合 Apple Intelligence 與系統功能是今代另一大特色。配合 iOS 27 全新 Siri AI，用家無需動手，單憑點頭或搖頭的「Siri 體感互動」即可回應指令，甚至能直接指示 Siri 搜尋電郵訂座紀錄，或找回朋友在訊息分享的歌曲。耳機配合「即時翻譯」（Live Translation）功能，佩戴時即可直接收聽對話翻譯。用家只需長按兩邊耳柄、呼喚 Siri 或透過 iPhone Action 按鈕就能即時啟動，在外遊或外語交流時相當實用。

▲配合「即時翻譯」（Live Translation）功能，佩戴時即可直接收聽對話翻譯

香港定價 HK$1,099 起 9 月 18 日正式發售

售價方面，AirPods 5 基礎版香港定價為 HK$1,099；具備耳柄滑動調音、更長續航力及支援無線充電的高階版本定價為 HK$1,299。新機即日起接受預訂，並於 9 月 18 日正式發售

▲ 具備耳柄滑動調音、更長續航力及支援無線充電的高階版本定價為 HK$1,299