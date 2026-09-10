Anthropic警告 知識工作失業率近兩成 主管稱AI 有可能滅絕全人類

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Anthropic 本週推出互動經濟模型，推算 AI 由現在到 2030 年如何改變美國經濟，當中最極端情境下知識工作者失業率將見 17.9%，整體失業率更達 11.9%，遠超一般經濟衰退水平。同一星期，Anthropic 對齊科學主管 Evan Hubinger 亦在 X 發文，直言公司「真誠地相信 AI 有可能滅絕全人類」，估計相關風險在未來 10 年內發生概率超過 10%，令外界再度關注這間 AI 巨頭內部風險評估。

三種情境 由溫和到極端

Anthropic 題為《Economic Scenarios for Transformative AI》研究報告，設計溫和、大幅採用及極端三種未來情境，三者不設發生概率，亦非互相排斥。溫和情境下，AI 對經濟影響有限，到 2030 年 GDP 只比沒有 AI 基準高出 1.6%，年增長率為 2.4%，就業市場基本上維持現狀。

大幅採用情境則描繪截然不同景象。報告推算，GDP 將較無 AI 基準高出 8.3%，年增長率升至 5.4%，遠高於基準情境 2%，資本存量亦擴大 13.8%，生產力提升 10.3%。知識工作類職位減少，但非知識工作職位薪金上升 5.9%，整體失業率則由基準 3.8% 升至 4.6%。

極端情境下失業率恐見雙位數

在最極端情境下，Anthropic 推算美國經濟規模將較無 AI 基準大 32.4%，年增長率高達 15.4%，遠超正常經濟周期水平。然而經濟高速增長伴隨大規模職位流失，知識工作者失業率飆至 17.9%，整體失業率亦升至 11.9%，遠超一般經濟衰退時期水平。報告顯示，知識工作者薪金到 2030 年將較無 AI 情境低 11.5%，若假設勞工市場調整彈性更高，知識工作者失業率甚至可能升至 24%。

報告解釋，職位並非簡單消失，而是視乎 AI 能力發展速度、企業採用程度，以及工人轉型能力而定。分析師普遍認為，被 AI 取代崗位工人難以短時間內轉行，例如一名被裁會計師不可能單靠更新履歷變身電工，因此失業情況可能持續一段時間，而非如疫情封城般短暫。

對齊主管公開談滅絕風險

同一星期，Anthropic 對齊科學主管 Evan Hubinger 在 X 發文，回應另一名研究員 Jacob 觀點時表示：「我們真誠地相信 AI 有可能殺死所有人類，我個人認為未來 10 年內這個概率超過 10%。」Evan Hubinger 同時承認，Anthropic 雖然正盡力應對，但暫時未有解決超級智能對齊問題明確方案，亦未有清晰路徑達成目標。

Evan Hubinger 強調，估算屬個人看法，並非 Anthropic 官方預測，現有模型帶來風險屬「低」水平，真正憂慮在於未來 AI 若能透過遞歸自我改進迅速進化，可能達至難以控制程度。Anthropic 最新風險報告亦將已知模型失衡帶來災難性風險評級，由「極低」上調至「低」，反映公司對風險評估已有變化。

兩種訊息背後 反映業界分歧

Anthropic 過去透過 Economic Index 分析發現，AI 使用集中在軟件開發及技術寫作類任務，超過三分之一職業已有 AI 用於至少四分之一相關任務，但只有約 4% 職業會用 AI 處理七成半以上任務，顯示現階段 AI 多屬輔助而非全面取代人手。這與今次極端情境推算形成對照，亦解釋 Anthropic 為何同時強調三種情境同樣可能發生，呼籲政策制定者及企業及早準備應對勞動市場結構性轉變。

資料來源：Anthropic、BBC News