iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Max 發表 香港售價 10,499 起、發售詳情　2 納米 A20 Pro、全新散熱設計與 C2 數據機

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Apple 正式發表 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max，今代硬件升級重點包括全新 2 納米 A20 Pro 晶片、重新設計的均溫板散熱系統、N1 無線網絡晶片及新一代 C2 數據機系統，同時進一步提升電池使用時間及快速充電速度，新機備有黑色、銀色、冰川藍及全新酒紅 4 個配色，儲存空間由 256GB 起，更首次提供最高 2TB 選擇。iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 均提供 256GB、512GB、1TB 及全新 2TB 儲存空間選擇，iPhone 18 Pro 售價由 HK$10,499 起，iPhone 18 Pro Max 則由 HK$11,499 起。

A20 Pro 採 2 納米製程 記憶體頻寬提升 50%

iPhone 18 Pro 系列採用全新 A20 Pro，以最新 2 納米製程技術製造，晶片配備 6 核心 CPU 及全新 7 核心 GPU，其中 GPU 圖像效能較 A19 Pro 提升最高可達 40%，記憶體頻寬亦增加 50%。

A20 Pro 同時配備雙 16 核心神經網絡引擎，合共 32 核心，AI 運算能力為 A19 Pro 的 2 倍，晶片配合 GPU 內的神經網絡加速器，可加快裝置內置 AI 模型、影像運算及大型語言模型等工作。

均溫板面積大 3 倍 持續效能提升最高 40%

散熱是今代另一項主要硬件改動，A20 Pro 採用受 M 系列 Apple 晶片啟發的全新封裝設計，將晶粒與記憶體並排，減少記憶體對晶片散熱路徑的影響，令 A20 Pro 可以直接連接新一代均溫板。

新均溫板採用新物料，表面面積較 iPhone 17 Pro 大 3 倍，Apple 表示整套溫度管理系統可令持續效能表現較上一代提升最高 40%，是 iPhone 歷來最高的持續效能表現。

N1 支援 Wi-Fi 7、藍牙 6 C2 數據機更省電

連接功能方面，iPhone 18 Pro 配備 Apple 設計的 N1 無線網絡晶片，支援 Wi-Fi 7、藍牙 6 及 Thread，顯著提升無線網絡效能。流動網絡則升級至 Apple 新一代 C2 數據機系統，加入以 AI 改善流動網絡質素及穩定度的功能，Apple 指 C2 相比 C1X 提供更快的上載速度，同時能源消耗降低 15%。

Apple 今代亦重新設計動態島，利用全新顯示技術減少所佔螢幕空間之餘，可顯示更多資訊，新的動態島最多可同時顯示 3 個「即時動態」 (Live Activities)，Face ID 則繼續整合其中。

eSIM 版本電池更大 Pro Max 影片播放達 45 小時

iPhone 18 Pro 系列亦有新的電池設計，其中只支援 eSIM 的版本利用原本實體 SIM 卡槽的空間容納更大電池，可額外增加最多 2 小時影片播放時間。Apple 公布純 eSIM iPhone 18 Pro 最長影片播放時間達 36 小時，iPhone 18 Pro Max 則達 45 小時，以 Apple 新的實際使用模式計算，iPhone 18 Pro Max 充滿電後可提供最長 30 小時使用時間。只支援 eSIM 的型號會在美國、日本、加拿大及阿聯酋等市場推出，香港和中國大陸版本仍然有實體 SIM 卡槽，因此香港版本的實際電池使用時間仍有待 Apple 香港公布。

快速充電亦再有提升，iPhone 18 Pro 使用有線充電約 15 分鐘即可充電達 50%，MagSafe 無線充電則約 30 分鐘達 50%，iPhone 18 Pro Max 有線充電 5 分鐘，可提供約 7 小時影片播放時間。Apple 指最快的有線充電需要使用支援 USB PD 3.1 或以上及 Adjustable Voltage Supply (AVS) 的電源轉換器，並配合支援 60W 或以上的 USB-C 充電線。

4,800 萬像素主相機首加可變光圈

相機方面，iPhone 18 Pro 的 4,800 萬像素融合主相機首次加入可變光圈，透過 6 片雷射切割葉片及新的轉子機制調整光圈，並提供 4 個可手動選擇的光圈設定。今代亦加入新的 Pro 控制及其他相片與影片功能，提升專業攝影體驗。

256GB 起步 最高新增 2TB

iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 均提供 256GB、512GB、1TB 及全新 2TB 儲存空間選擇，iPhone 18 Pro 售價由 HK$10,499 起，iPhone 18 Pro Max 則由 HK$11,499 起。

新機將於 9 月 12 日開始接受預訂，9 月 18 日正式發售。

來源：Apple