iPhone Duo 摺機終於推出　香港售價 HK$17,499 起 10 月開賣、先睇詳細規格

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Apple 正式發表品牌首款摺疊式 iPhone Duo，亦是 Apple 多年來在 iPhone 硬件形態上最大的一次改變，Apple 更直接形容 iPhone Duo 是「自初代 iPhone 以來最具變革性的改變」，除了採用內外雙螢幕及全新摺疊設計，內部結構亦為這種新形態重新設計，包括 5 級鈦金屬機身、由超過 100 個零件組成的精密鉸鏈、Touch ID 側邊按鈕，以及分布在機身兩邊的雙電池系統。

效能方面，iPhone Duo 採用與 iPhone 18 Pro 相同的 2 納米 A20 Pro 晶片，同時加入專門設計的均溫板及新晶片封裝，以改善摺疊機身內有限空間帶來的散熱問題。

現場試機:

10 個 iPhone Duo 新玩法:

5 級鈦金屬機身 鉸鏈由超過 100 個零件組成

摺機最令人關注的其中一環自然是機身耐用度，因此 Apple 在 iPhone Duo 上花了不少心思設計結構，機身採用 5 級鈦金屬製作，外殼經鏡面拋光處理，而鉸鏈護蓋則以 3D 打印方式製造，再加入形成對比的微噴砂表面。

真正核心則是中間的精密鉸鏈，Apple 表示整套鉸鏈由超過 100 個零件組成，不只是負責開合，而是在手機完全展開時承托螢幕中央，讓機身保持平整。內部亦加入磁石陣列，令手機摺合時能穩固閉合，開關手感亦會保持一致。

Apple 在機身內部加入額外支撐結構增加剛性，天線分隔位置亦使用陶瓷纖維嵌件強化框架，也就是說 iPhone Duo 並非單純將 2 部 iPhone 以鉸鏈接在一起，而是由框架、天線、電池以至散熱系統都重新安排，以配合摺疊結構。

陶瓷晶體護面保護前後 摺疊機都有 IP68

耐用度方面，iPhone Duo 機背使用陶瓷晶體護面，外側正面則採用陶瓷晶體護面 2，Apple 表示抗刮能力較上一代提升 3 倍，即使加入複雜鉸鏈及摺疊結構，iPhone Duo 仍然達到 IP68 防濺、防水及防塵級別，官方測試標準為最深 6 米水深、最長 30 分鐘。

內側摺疊部分亦特別加強，加入抗刮塗層及納米紋理覆蓋層，當中使用的特製聚合物剛性最高比業界其他同類物料高 40%，面板上下亦配置高強度玻璃，並透過特製黏合物讓各層在摺合時可以像書頁一樣輕微相對滑動，降低反覆彎曲產生的應力，底部再加入鈦金屬板增加支撐。

Face ID 改用 Touch ID 整合側邊按鈕

iPhone Duo 在生物辨識方面亦有一項相當明顯的改變，就是沒有沿用一般 iPhone 的 Face ID，而是將 Touch ID 指紋辨識整合到側邊按鈕，這個設計讓 iPhone Duo 無論處於摺合或完全展開狀態，都可以使用同一個位置解鎖及進行身份驗證，用戶亦可以使用 Apple Watch 解鎖 iPhone Duo，Camera Control 則繼續保留，因此熟悉 iPhone 的用戶仍可直接透過機側控制快速開啟及操作相機。

A20 Pro 配專用均溫板 持續效能提升最高 35%

iPhone Duo 採用與 iPhone 18 Pro 系列相同的 A20 Pro，以最新 2 納米製程技術製造，不過由於摺疊機身的內部排列完全不同，Apple 同時為 Duo 設計了一套專門的散熱系統。

A20 Pro 採用受 M 系列 Apple 晶片啟發的新封裝設計，讓晶片直接連接專用均溫板，Apple 表示，配合全新的溫度管理系統，iPhone Duo 的持續效能表現較 iPhone 17 Pro 提升最高 35%，主要針對多工處理、高幀率遊戲及較複雜的裝置端 AI 工作。

A20 Pro 配備 6 核心 CPU，效能較 A19 Pro 提升最高 20%；全新 7 核心 GPU 則提升最高 40%，同時改善能源效率，雙 16 核心神經網絡引擎合共提供 32 個核心，AI 運算能力提升至 2 倍，而統一記憶體頻寬亦增加 50%。

機身兩邊各一枚電池 系統當成單一電池使用

摺疊設計亦令 Apple 採用了不同的雙電池架構，iPhone Duo 機身 2 邊各放置一枚高能量密度電池，以盡量善用 2 邊內部空間，系統再透過 Apple 晶片及能源重新分配演算法，令 2 枚電池在實際操作上如同一枚完整電池。

使用內側螢幕播放影片最長可達 31 小時，使用外側則最長達 44 小時，如果按 Apple 模擬內外 2 面平均使用的日常模式計算，每次充滿電可提供最長約 24 小時電池使用時間。快速充電方面，有線充電約 20 分鐘即可充電達 50%，MagSafe 或 Qi2 無線充電則約 30 分鐘達 50%，

全球版本全面捨棄實體 SIM

對香港用戶來說，其中一個最需要留意的改動反而不是摺疊設計，而是 iPhone Duo 全球所有版本均採用 eSIM-only 設計，完全取消實體 SIM 卡槽。Apple 表示移除實體 SIM 卡結構可以騰出更多內部空間，用於增加電池容量，因此香港用戶有意購入 iPhone Duo，購買前需要確認所用流動網絡供應商及服務計劃支援 eSIM，尤其習慣使用實體海外電話卡的用戶，使用方式會有較大改變。

無線連線方面，iPhone Duo 與 iPhone 18 Pro 一樣採用 Apple 自家設計的 N1 無線網絡晶片，支援 Wi-Fi 7、藍牙 6 及 Thread；流動網絡則採用 Apple 新一代 C2 數據機系統，據稱可以提升手機網絡效能表現。

相機配雙 4,800 萬像素鏡頭

相機方面，iPhone Duo 配備 4,800 萬像素融合主相機，可拍攝最高 4,800 萬像素相片，並內置光學級 2 倍長焦距功能，超廣角鏡則使用與 iPhone 18 Pro 相同的 4,800 萬像素融合超廣角相機，亦支援微距攝影。摺疊設計本身亦帶來外側預覽、Smart Take、Duo Preview 及免腳架拍攝等新玩法。

專用 Folio 自帶支架 支援 Qi2 25W

Apple 同時為 iPhone Duo 推出專用 iPhone Duo Case 及 iPhone Duo Folio，Duo Case 採用 2 件式結構，分別包覆手機 2 邊；Duo Folio 則內置可摺式支架，可以用不同角度將 iPhone Duo 放在桌面使用。2 款保護套均兼容 MagSafe、Qi2 25W 及 Qi 無線充電。

香港 HK$17,499 起 2TB 售 HK$27,999

iPhone Duo 備有星光白色及夜空色兩個配色，提供 256GB、512GB、1TB 及 2TB 4 種儲存空間，其中 256GB 售 HK$17,499、512GB 售 HK$19,299、1TB 售 HK$22,799，而最高 2TB 版本售 HK$27,999，將於 10 月 16 日開始接受預訂，10 月 23 日正式發售。

來源：Apple