iPhone Duo 摺機 徹底撫平摺痕 專利技術詳解

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Apple 推出首款摺疊手機 iPhone Duo，焦點完全落在重構摺疊裝置視覺體驗的雙熒幕架構。新機由外到內分別配備 5.4 吋外熒幕與 7.6 吋內熒幕，兩者皆具備 Super Retina XDR 規格、最高 3,000 nits 戶外峰值亮度、ProMotion 自動適應更新率與常亮顯示功能。最關鍵突破在於 Apple 罕見地讓內外熒幕維持一致顯示比例，徹底解決過往摺疊裝置外熒幕過於狹長、展開後近乎正方形而導致軟件縮放變形或黑邊嚴重通病，確保用家無論開合切換，視覺延伸感都能無縫過渡。

▲我們記者在現場直擊，親眼看到 iPhone Duo 摺機的摺痕在一般使用上是極為難以看到

外熒幕比例接近 iPhone 18 Pro 側邊動態島騰出閱讀空間

在摺疊狀態下 iPhone Duo 僅有護照般大小，單手握持手感扎實，外層 5.4 吋副熒幕能提供接近 iPhone 18 Pro 9 成有效顯示面積。熒幕表面覆蓋全新 Ceramic Shield 2，抗刮能力達到上一代 3 倍，並大幅抑制表面反光。用家日常操作毋須展開機身，就能以最熟悉介面完整處理即時通訊、瀏覽網頁甚至單手取景拍攝。同時因應左右雙熒幕與摺疊鉸鏈結構，動態島與系統狀態列經過重新佈局，改以縱向排列置於熒幕側面，通知與即時動態不再遮擋中央視野，為垂直內容騰出最大閱讀空間。

7.6 吋納米紋理內熒幕 專利滑移技術撫平中央摺痕

機身展開後 7.6 吋內主熒幕，顯示面積比 iPhone 18 Pro Max 大 50%，成為 iPhone 歷來最寬廣視覺畫布。為消除多年來摺疊熒幕難以根治的摺痕與塑膠反光痕跡，Apple 在內層面板導入專利多層疊構與 Nano-texture 納米紋理塗層。最外層特製聚合物硬度比業界常見材質提升 40%，經由納米蝕刻呈現磨砂質感，既有效漫射環境光線降低眩光，亦透過消光效果將中央摺痕視覺存在感壓至最低，觸感亦比傳統亮面柔性膜更溫潤滑順。

▲要螢幕全黑並在特定角度下才會隱約看到摺痕

耐用度與抗疲勞結構是這次工程核心重點。柔性 OLED 面板上下兩側均夾入高強度超薄玻璃，中間採用微滑動膠合技術（custom adhesives）。當機身開合時，各層物料能像翻動書頁般產生微幅相對滑動，藉此釋放彎折時產生的巨大剪切應力，避免面板長年反覆開合後出現拉伸變形或局部隆起。熒幕最底層配合鈦金屬支撐底板，加上內置超過 100 枚微型元件的精密鉸鏈，確保展開時面板完全平整且受力均勻。

屏下鏡頭呈現無瑕滿版畫面

在視覺完整度方面，7.6 吋大熒幕摒棄任何開孔或瀏海缺口，內置 FaceTime 前置鏡頭完全隱藏於面板下方。鏡頭在閒置時熒幕像素正常發光，呈現一整幅乾淨無瑕滿版畫面。底層搭載由 A20 Pro 晶片驅動的專屬顯示引擎，能同步調度兩塊熒幕像素更新與色溫管理，無論是由外向內翻開延續分屏多工，抑或將機身半摺立起啟用毋須接駁充電線的 StandBy 待機模式，畫面影格率與明暗過渡都毫無頓挫或撕裂感。

硬件層面亦補齊流動創作缺口，確定在今年稍後正式支援 USB-C 版 Apple Pencil。無論在外熒幕快速批註文件，還是在展開後 7.6 吋畫布上繪製草圖、精細修圖與雙視窗對照筆記，低反光 Nano-texture 表面搭配 ProMotion 高更新率，帶來近乎紙張書寫的阻尼回饋與精準筆觸，讓這塊可摺疊 Super Retina XDR 熒幕兼具隨身便攜與專業級生產力。

定價方面，iPhone Duo 提供星白與夜空兩款配色，並依儲存容量劃分四個規格梯隊。入門 256GB 定價由 HK$17,499 起，512GB 為 HK$19,299 起，進階的 1TB 版本售價為 HK$22,799 起，至於攻頂的 2TB 旗艦容量版本則定於 HK$27,999 起。