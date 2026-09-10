Apple Watch「讓時間倒流 15 秒」：深度解析「音訊智慧」、Live Rewind 與 Siri Recap

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Apple Watch Series 12 與 Apple Watch Ultra 4 今代加入一套名為 Audio Intelligence 的新功能，利用手錶咪高風、S11 晶片、iPhone 上的 Apple Intelligence，以及 Private Cloud Compute 處理身邊的聲音，當中最有新鮮感的，是可以回看剛才 15 秒對話的 Live Rewind，以及自動整理日常對話重點的 Siri Recap。

Apple Watch 本來就長時間戴在手腕上，今次 Apple 就利用這個特性，把聲音辨識、音樂辨識和對話處理放到手錶上，整套 Audio Intelligence 包括「聲音識別」、Shazam、Live Rewind 及 Siri Recap，其中後兩項會在今年稍後以 Beta 形式推出。

Live Rewind：漏聽一句，按 2 下數碼錶冠

餐廳太嘈、對方說得太快，很多時候都是講完之後才發現自己漏聽了一句，Live Rewind 就是針對這種情況而設。使用方法很直接，只要連按 2 下數碼錶冠，Apple Watch 就會把之前 15 秒的說話轉成文字顯示，發布會的示範是在餐廳內，侍應一口氣講完一長串今日特餐，用戶按 2 下數碼錶冠後，就可以重新看到剛才說過甚麼。

▲在介紹片中，侍應一口氣地講出了今日的特餐內容

▲只要用家按一下數碼錶冠，馬上就可看到之前侍應的說話

這段文字除了可以直接閱讀外，亦可以交給 Siri 處理，例如問 Siri 剛才提過甚麼菜式，或者把文字儲存到新的 Siri app，遲些再看，朋友剛推薦了一本書、同事突然講出一個值得記下來的點子，同樣可以用這種方式追回內容。

平時不會一直產生逐字稿

Live Rewind 能看到「之前」15 秒，很容易令人聯想到 Apple Watch 是否一直在錄低身邊的說話，Apple 對這部分有頗詳細的解釋。系統平時不會在背景持續建立逐字稿，Live Rewind 亦只有在用戶主動雙按數碼錶冠後才會啟動，原始音訊會暫存在 S11 晶片內受保護的 buffer，並在 Secure Exclave 這個硬件隔離區域內處理。作業系統、app、用戶，以至 Apple 本身都不能存取這些原始音訊，處理完成後資料便會立即刪除。

Live Rewind 產生的 15 秒文字也不是永久保留，如果沒有按「Ask Siri」或手動儲存到 Siri app，Apple Watch 螢幕變暗後大約 30 秒，該段文字便會消失。

涉及身邊其他人的對話，Apple 亦加了一些明顯的提示，每次啟動 Live Rewind，Apple Watch 都會播放提示聲，即使手錶處於靜音模式、甚至連接了耳機，提示聲仍會由手錶本身播放，畫面同時會顯示全螢幕動畫和咪高風指示，讓身邊的人知道功能已啟動。所以 Live Rewind 的設計並不是讓用戶靜靜地記錄別人的對話，而是處理自己剛才漏聽的短短 15 秒內容。

Siri Recap：不用一路傾一路做筆記

Siri Recap 處理的是另一種情況，開會、跟同事討論事情，或者參加家長教師會時，有時候一邊談一邊寫筆記反而容易分心。Siri Recap 可以在對話期間整理內容，完結後由 Apple Intelligence 產生標題、摘要及重點，之後在 Siri app 查看。

它不會留下完整逐字稿，Apple 將 Siri Recap 定位成簡短的 high-level notes，比較像會議結束後自己寫下的幾點備忘，而不是逐句重現所有人說過的內容。系統亦不會辨認「誰說了哪句話」，不會把內容標成 Speaker A、Speaker B。

可設定只在返工時間使用

Siri Recap 要由用戶自行開啟，時間和地點亦可以自己設定，例如只在工作時間啟動，或者設定晚上不使用；臨時需要時，也可以直接從「控制中心」開關。

沒有保存的 Siri Recap 摘要會在 7 日後自動刪除，要留下的話，可以儲存在 Siri app，亦可以匯出到「備忘錄」、「日誌」等其他 app。這種設計比「全天候自動記下所有對話」保守得多，哪些時間要開、哪些內容要留下，基本上仍由用戶自己決定。

Siri Recap 怎樣處理一段長對話

Siri Recap 的處理方式亦與 Live Rewind 不完全相同，Apple Watch 收到的音訊先在 Secure Exclave 內處理，再以加密方式傳到配對的 iPhone，iPhone 會在自己的 Secure Exclave 內進行轉錄和濃縮，刪走語氣、填充詞及重複內容，把文字壓縮至原本逐字稿少於一半的長度，只留下主要內容。

之後這份精簡文字才會送到 Private Cloud Compute，由 Apple Foundation Models 生成最後的 Siri Recap 摘要，Apple 表示送到雲端的並非原始錄音，而且 Private Cloud Compute 內的資料不會儲存，Apple 亦不能存取。

儲存後透過 iCloud 點對點加密

如果用戶選擇保存 Live Rewind 文字或 Siri Recap，它們會放在 Siri app 的 Recaps 分頁，並透過 iCloud 在不同裝置同步，這些資料採用點對點加密，只有登入同一 iCloud 帳戶的受信任裝置可以讀取，Apple 不持有解密金鑰，刪除其中一份內容後，同步裝置上的副本亦會一併移除。

Siri Recap 亦會盡量略過財務資料、政府發出的身份識別資料、認證資料等敏感內容，不過 Apple 同時提醒，自動摘要可能有遺漏或理解錯誤，重要資料仍應向對方或其他可靠來源確認。

S11 晶片負責常時聲音處理

這批功能主要靠 Apple Watch Series 12 與 Ultra 4 的新 S11 晶片運作，S11 內有低耗電的常時啟用處理器，以及負責隔離感應器資料的 Secure Exclave，可以在不把原始音訊交給一般系統處理的情況下持續管理音訊緩存。

語音辨識和 Live Rewind 的語音處理可以在裝置上完成；Siri Recap 因為需要整理較長內容，才會進一步使用 iPhone 以及 Private Cloud Compute。watchOS 27 同時加入新的 Siri Modular 錶面，配合「智慧型疊放」頂部的小工具，可以較快開啟 Siri 或查看 Siri Recap。

今年稍後推出 初期只支援英文

Live Rewind 和 Siri Recap 會在 2026 年稍後以 Beta 形式推出，首階段只支援英文，之後才加入更多語言。硬件方面需要 Apple Watch Series 12 或 Apple Watch Ultra 4，並配合支援 Apple Intelligence 及 Siri AI 的指定 iPhone，包括 iPhone 16 系列、iPhone 17 系列、iPhone Air、iPhone 18 Pro 系列及 iPhone Duo。

對香港用戶而言，最大的實際限制暫時仍是語言，Apple 尚未公布 Live Rewind 和 Siri Recap 何時支援中文，所以即使功能今年稍後正式推出，初期仍會以英文為主。