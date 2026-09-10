Apple Watch Series 12 , Apple Watch Ultra 4 全新登場 香港售價、發售詳情：導入「音訊智慧」與重大健康升級

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Apple 今日正式發表全新一代智慧手錶陣容，包含 Apple Watch Series 12 與針對戶外極限運動打造的 Apple Watch Ultra 4。本次升級重點聚焦於強大的 S11 晶片所驅動的革命性「音訊智慧」功能，以及全面升級的健康感測系統。兩款全新 Apple Watch 即日起開放預購，並將於 9 月 18 日正式上市，Series 12 起售價為 HK$3,199 起，Apple Watch Ultra 4 則維持 $6,499 的定價。

▲Apple Watch Series 12 香港 售價 HK$3,199 起

▲Apple Watch Ultra 4 香港售價 HK$6,499 起

S11 晶片加強整體效能，首創「音訊智慧」功能

Apple Watch Series 12 與 Ultra 4 搭載了由 A20 Pro 晶片架構延伸而來的全新 S11 晶片，強大的運算能力為手錶帶來了獨家的「音訊智慧（Audio Intelligence）」功能。這項技術不僅能進行環境聲音辨識（如警報聲或嬰兒哭聲），更具備實用的對話輔助能力。

其中最引人注目的新功能是「即時回放（Live Rewind）」。用戶只需連按數位錶冠，手錶便能回溯並轉錄過去 15 秒的對話內容，幫助使用者捕捉漏聽的關鍵細節。此外，透過環境聆聽技術運作的「Siri Recap」功能，能自動生成會議或日常對話的重點摘要。Apple 強調，所有音訊處理皆在裝置端加密進行，確保最高層級的隱私保護，原始音訊甚至連 Apple 都無法存取。

健康感測精準度大幅提升，導入「準備度」與「健康年齡」評估

在健康監測方面，Apple 推出了重新設計的健康感測系統。透過擴大電極表面積、重新排列光電二極體以及採用更節能的綠色 LED，背景心率偵測頻率大幅提升至每 5 秒一次，心率變異度（HRV）的測量也縮短至每 5 分鐘一次。Apple 宣稱，在與其他穿戴裝置的實測比對中，這套新系統展現了目前市面上最高的精準度。

結合更精準的數據，Apple Watch 帶來了全新的「準備度（Readiness）」評分機制。系統會綜合分析用戶近期的活動量、睡眠品質等數據，在每天早晨提供一份身體狀態評估，建議用戶今天是該全力衝刺還是適度休息。同時，配合即將推出的全新設計版「健康」App，更加入了結合各項生物指標的「健康年齡（Health Age）」評估，提供更全面的長期健康洞察。

材質與續航力的升級

在外觀與耐用度上，Apple Watch Series 12 的鋁金屬錶殼款式採用了全新 Ceramic Shield 2 玻璃，強韌度比前代提升了 60%。除了經典顏色外，還新增了搶眼的「深古銅色（Dark Bronze）」，並將會提供鈦金屬以及精緻的陶瓷材質選項。

精緻的陶瓷材質 Apple Watch：

為極限運動員打造的 Apple Watch Ultra 4 則進一步強化了電池續航力。在日常使用下可提供超過兩天的續航時間；在啟用完整 GPS 追蹤的運動模式下可達 18 小時；若開啟全新的極限延長運動模式（Max extended workout mode），續航更可長達 45 小時，足以應付 100 英里的超長距離賽事。

全新 Apple Watch 產品線將於今日起開放預購，並統一於 9 月 18 日上市。Apple Watch Series 12 的起售價為 399 美元，而具備極致防護與續航的 Apple Watch Ultra 4 起售價則為 799 美元。