鈴木敏夫首談吉卜力風 AI 熱潮　直言「AI 複製不到宮崎駿」

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吉卜力工作室董事長兼監製鈴木敏夫在《朝日新聞》日前刊出的訪問中，首次就「吉卜力風」AI 圖像熱潮公開表態。他認為 AI 雖然能夠輕易模仿特定動畫風格，卻無法真正複製宮崎駿的藝術表達，所以這類 AI 圖像對工作室意義不大。

2025 年，OpenAI 為 ChatGPT 推出新版圖像生成功能後，「吉卜力風」AI 圖曾在網上瘋傳，大量使用者將人物相片轉換成吉卜力動畫風格，連 OpenAI 行政總裁 Sam Altman 當時也形容用量急增至「GPU 都熔化了」。鈴木敏夫透露，熱潮期間他收到大量訪問邀請，但全部婉拒，因為他判斷這股熱潮很快便會消退，結果亦確實如此。

版權疑慮曾觸發業界去信

熱潮期間，外界一直質疑生成式 AI 是否未經授權，以吉卜力作品訓練模型。吉卜力官方雖然沒有正式回應，但由吉卜力、Bandai Namco 等日本內容企業組成的 CODA（內容海外流通促進機構），早於 2025 年 11 月已去信 OpenAI，要求不得未經許可使用成員公司內容作 AI 訓練。鈴木敏夫今次發言，是吉卜力核心人物首度就此事直接表態。

另外，熱潮亦令宮崎駿 2016 年一段訪問片段重新在網上流傳，片中他觀看 AI 生成動畫示範後直言對方「不知道痛苦是甚麼」，並形容技術「是對生命本身的侮辱」，明言不會將這類技術應用於自己作品。亦有法律界人士指出，個人分享吉卜力風AI圖片一般不會惹上官非，但企業用作商業用途則可能面對較高知識產權風險。

鈴木敏夫指出，AI 雖然能夠輕易做出一種動畫，但只要稍有相關知識，任何人都能迅速看出是假的，因為這類作品「既沒有意義，也沒有趣味」。

宮崎駿完全不理解 AI

談到 AI 的生成方式，鈴木敏夫將其從大量網絡資料中尋找「最佳答案」的過程，與宮崎駿的創作方式作對比。他透露，宮崎駿甚至完全不知道生成式 AI 是甚麼，原因是他對外界資訊毫不關心，連日常時事都不太願意談論，卻仍能在作品中敏銳洞察現代社會。宮崎駿自 2023 年結束第四次退休，推出《你想活出怎樣的人生》後，下一部新作至今未有具體公佈，鈴木敏夫形容宮崎駿「想做些甚麼，但能否做到是另一回事」。

對於吉卜力在 AI 時代的定位，鈴木敏夫以帶點諷刺的口吻表示，只要向 AI 輸入「吉卜力將升華為文化實體，展現人類創作藝術的意義」這類指令，自然就能得到一套漂亮答案。不過他強調，宮崎駿的藝術表達始終無法由AI或電腦動畫真正複製。

資料來源：cnBeta