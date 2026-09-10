iPhone Duo 定價 1,999 美元「都算平」？高盛：對手 Galaxy Z Fold8 Ultra 更貴

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Apple 首款摺疊手機 iPhone Duo 正式亮相，美國市場售價 1,999 美元（約港幣 HK$15,592）起，香港官方定價則為 HK$17,499 起，成為 Apple 歷來售價最高 iPhone 型號。高盛最新報告以「Affordable price」親民價格形容此定價，認為即使面對高昂記憶體成本，新機亦配備多項高階規格，起售價仍然具吸引力。

高盛拿 Samsung 做比較基準

高盛認為 iPhone Duo 的美國定價 1,999 美元（約港幣 HK$15,592）算是「可負擔得起」，主要參照 Samsung 同類高階摺疊手機。高盛認為 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 美國推出時售價達 2,099.99 美元（約港幣 HK$16,380），比 iPhone Duo 貴約 100 美元（約港幣 HK$780）。不過由於 Galaxy Z Fold8 Ultra 本身已推出多時，現時在美國 Amazon 及 Best Buy 進行促銷，售價已降至 1,799.99 美元（約港幣 HK$14,040），較官方定價低約 14%。

備註：在香港市場方面，則與美國有點不同。Apple 官網公布 iPhone Duo 四個容量版本定價，256GB 售 HK$17,499，512GB 售 HK$19,299，1TB 售 HK$22,799，2TB 售 HK$27,999。而當年 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 發售時的售價為 256GB 版本 HK$15,998、 512GB 版本 HK$17,598，以及 1TB 版本 HK$20,798。香港市場發售時的定價，以 Samsung 手機為低，原因是一般 Apple 智能手機在美國定價一向較香港相對低。

摺疊機市場正向高階升級

高盛觀察到摺疊手機消費者，正持續向高階機款升級。報告指出華為今年第二季，拿下全球摺疊手機 50% 市場佔有率。產品綜合平均售價（ASP）達 1,600 美元（約港幣 HK$12,480），高於全球摺疊手機平均 1,452 美元（約港幣 HK$11,326）。數據顯示高價並未阻擋消費者，選購高階摺疊手機。

除了價格因素，高盛亦看好 iPhone Duo 產品設計，有助 Apple 將摺疊手機推向更廣泛市場。iPhone Duo 摺疊及展開後，熒幕分別為 5.4 吋與 7.6 吋。用戶可單手握持並放入口袋，展開後成為 Apple 歷來最薄 iPhone，同時亦支援 Apple Pencil。IDC 全球客戶裝置副總裁 Francisco Jeronimo 形容，Apple 嘗試將 iPhone Duo 定義為「完整高階體驗」，而非實驗性硬件功能。「Apple 雖然比對手遲多年，才推出摺疊手機，但這次訂出價格與標準，將成為所有對手日後參考基準」。高盛預估 2026 年 iPhone Duo，基本情境出貨量達 1,400 萬部，樂觀情境更有望達 3,500 萬部。機構對 Apple 供應鏈維持正面態度。

資料來源：South China Morning Post