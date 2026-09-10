Apple 沒告訴你香港 iPhone Duo 的 8 件事 : 沒實體 SIM

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Apple 首款摺機 iPhone Duo 規格很搶眼，但翻查香港官網細節及腳註，還有幾件事發布時未有大篇幅告訴你：

1. Siri AI 原來有每日使用限額

Siri AI、智能相片編輯、Image Playground，以至 Shortcuts 的 AFM 3 Cloud 等依賴伺服器模型的功能，都設有每日使用限制，而且額度會因功能、要求複雜度及系統負載而改變。

2. AI 用爆額度，未來可能要加錢

Apple 更首次明確寫明，日後可透過付費方式取得額外 AI 使用權限。換言之 Apple Intelligence 未來可能出現類似「免費額度＋付費加量」模式。

3. 有繁中 Apple Intelligence，不等於有繁中 Siri AI

Apple Intelligence 支援繁體中文，但新版 Siri AI 首批只會以英文推出。香港用家開售時未必能以繁中使用完整 Siri AI 功能。

4. 香港版都取消實體 SIM

iPhone Duo 是 eSIM-only，香港版亦不例外，完全不支援實體 SIM 卡。對習慣港版實體 SIM 的用家，是一次明顯轉變。

5. 「20 分鐘充 50%」有條件

要做到官方快充數字，需要支援 60W 或以上的 USB-C 線＋USB PD 火牛；Apple 測試時更是在手機完全沒電兼打開摺機的狀態下進行。

6. IP68 入水仍然不保

官方標示最深 6 米、最長 30 分鐘，但 Apple 同時註明防水能力會隨日常耗損下降，而且液體造成的損壞不在保障範圍內。

7. 官方續航於特定環境測出來

Apple 測試影片播放時關閉了自動亮度、True Tone 及「詢問是否加入網絡」等設定，因此實際日常使用時間未必等同官方標示數字。

8. 相機不是 iPhone 18 Pro 級完整配置

雖然售價及定位都屬旗艦，但 Duo 只有 48MP 主鏡＋48MP Ultra Wide，沒有 18 Pro 的獨立長焦鏡及可變光圈；主鏡只提供 2x 光學品質變焦。