工聯會見Keeta,foodpanda,高德 倡智方便打入外賣,叫車平台 連接入境處資料堵截黑工

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外賣送遞行業近年屢現非法勞工問題，不法分子透過租借帳戶接單送餐。工聯會外送員分會日前聯同勞工及福利局副局長何啟明、數字政策辦公室及三大外賣平台 Keeta、foodpanda 及高德代表召開多方會議。勞工界立法會議員李廣宇建議平台引入「智方便」實名制，將系統直接連接入境事務處資料庫，杜絕黑工冒名頂替送外賣。

▲圖片來源：工聯會

動態人臉識別存漏洞

李廣宇指出現時外賣平台採用動態人臉識別技術存在漏洞，送遞員若蓄鬍鬚、佩戴帽子或面罩，系統辨識準確度容易受影響。他形容情況「道高一尺魔高一丈」，若能將平台認證連接入境處資料庫，並配合智能身份證拍卡雙重認證，能顯著提高核實身份成效。根據數字政策辦公室資料，「智方便+」多重身份認證功能本身已支援即時比對入境事務處紀錄，強化關鍵網上服務認證安全性。

動態二維碼免逐一查證

不少大型屋苑要求外賣員登記資料方可上樓，李廣宇提到「智方便」具備動態二維碼功能，日後物業管理公司保安員只需掃描二維碼即可確認送遞員合法身份，無需逐一查驗實體身份證，亦能杜絕持「行街紙」等無工作權利人士混水摸魚。官方技術文件顯示，「智方便」個人二維碼功能容許用戶以數碼簽署方式呈現部分個人資料，第三方核實者只需掃描並驗證嵌入二維碼內的數碼簽署，毋須查核實體身份證明文件。

平台反應正面 免費基建減負擔

李廣宇透露會上有外賣平台對建議反應正面並表明樂意嘗試，主因是「智方便」為政府免費提供公共基建，有別於商業人臉識別系統需按次收費，有助減低企業營運負擔。工聯會亦促請當局加大抽檢力度，除嚴懲黑工及出租戶口持有人外，亦應對監管不力平台公司施加罰則，加強阻嚇作用。

▲三大外賣、叫車平台都有派員出席

入境處過往多次執法

外賣黑工問題近年已多次觸發執法行動。入境處今年 4 月展開代號「光影」反非法勞工行動並一連拘捕 12 人，包括 8 名從事外賣送遞非法勞工及 4 名涉嫌借出帳號香港居民，涉案人士主要為持有不允許僱傭工作擔保書、俗稱「行街紙」免遣返聲請人士。在去年 7 月行動中入境處亦曾一次拘捕 15 人，調查發現有人以月租 3,000 元向他人租借外賣平台帳戶，每單賺取 15 至 30 元，在扣除租借成本後日均收入達 500 至 600 元。

資料來源：工聯會、數字政策辦公室