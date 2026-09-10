iPhone 18 Pro 相機大革新 首配 f/1.48 可變光圈 ＋像素簽名防 AI 圖

Advertisement

每年換 iPhone Pro 系列，最吸引大家升級重點必然落在相機功能之上。這次 iPhone 18 Pro 迎來歷代最大幅度影像系統革新，全新 4,800 萬像素 Fusion 主鏡頭首次加入實體「可變光圈」設計，配搭全新感光元件與更專業手動操控介面，不再是過往手機單純依賴數碼景深運算模式。

▲全新 4,800 萬像素 Fusion 主鏡頭首次加入實體「可變光圈」設計

實體六片雷射切割光圈葉片 最大光圈達 f/1.48

相機系統核心靈魂落在全新設計六片雷射切割光圈葉片與微型轉子機構。系統能在不同光圈檔位之間平滑切換，最大光圈更可一舉開到 f/1.48。昏暗環境拍攝時，物理大光圈帶來顯著進光量提升，大幅壓低暗部噪點；日光或合照場合，光圈則能自動收細，令群體合照即使站得較後的朋友，臉部線條與背景細節依然清晰銳利，徹底告別傳統大感光元件常見邊緣虛化問題。針對進階用家，相機應用程式內置 4 段實體光圈供手動切換，Apple 更同步釋出 API 給第三方軟件開發商，讓攝影師在慣用拍攝工具中自由調校。

▲ 相機應用程式內置 4 段實體光圈供手動切換

全新 Pro Controls 介面 支援即時直方圖手動微調

操作與影像運算層面，iPhone 18 Pro 亦迎來徹底升級。全新加入「Pro Controls」專業控制介面，容許用家個人化常用設定，隨手微調實體光圈、快門速度及白平衡，甚至能即時調出直方圖（Histogram）精準掌控曝光。配合新一代計算攝影管線，相片細節比以往更加豐富。攝影風格功能亦同步強化，加入全新質感與顆粒控制，方便用家在按下快門一刻微調獨特質感。

▲ 全新加入「Pro Controls」可微調實體光圈、快門速度及白平衡

▲可較至慢快門影出動態模糊相片

▲ 亦可較至快快門，捕捉動作的流動

電影效果模式突破 60 fps 支援音樂分離混音

影片製作方面進化同樣亮眼。電影效果模式現在突破限制，支援在拍攝後為高達 60 fps 影片隨意調整焦點與景深，後製彈性大增。縮時攝影規格亦提升至支援 4K Dolby Vision HDR，無論日落過渡還是星空流動，色彩動態範圍都極具電影感。音訊混音演算法亦全面重寫，人聲收音更厚實乾淨之餘，更正式支援音樂分離功能，令手機直接變成強大獨立攝錄工作站。

▲電影效果模式現在突破限制，支援在拍攝後為高達 60 fps 影片隨意調整焦點與景深

▲縮時攝影規格亦提升至支援 4K Dolby Vision HDR

▲音訊混音演算法正式支援音樂分離功能

像素級數碼簽名防偽 Apple Reference Image 杜絕修圖

面對生成式 AI 充斥網絡，Apple 今次推出革命性真實性保障方案，「Apple Reference Image」。全新主鏡頭感光元件支援像素級數碼簽名，用家啟用 Reference 模式拍攝時，感光元件會直接記錄具簽名原始數據，再透過私密雲端運算（Private Cloud Compute）生成一張無法竄改數碼底片。用家在相片應用程式內能隨時將成品與數碼底片進行對比，一眼看出相片是否經過後製或修圖。配合 SynthID 標準支援，系統為新聞工作者、專業攝影師甚至一般用家，建立起一套無可撼動影像真實憑證。

香港官方售價方面，iPhone 18 Pro 256GB 起步價為 HK$10,499，而配備更大螢幕的 iPhone 18 Pro Max 256GB 售價則由 HK$11,499 起。