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iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max 懶人包 3 分鐘看盡新機 5 大重點、香港售價、發售詳情

全新iPhone 18 Pro設計與功能亮點.
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  • 發佈日期
    2026-09-10
  • 閱讀時間
    14分鐘
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Apple 香港時間今日凌晨舉行了最新發佈會，由新任 CEO John Ternus 親自揭曉全新推出的 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo 摺機、Apple Watch 以及 AirPods 5 等新產品。今次 Apple 致力於將 iPhone 創造成為用戶不可或缺的「智慧個人中心」（Intelligent Personal Hub），將強大的 AI 能力與個人生活情境進行深度結合。以下懶人包為大家完整剖析 iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max 新機的重大升級與特色。

 

iPhone 18 Pro 的在香港的售價為 HK$10,499 起（256GB），並首度提供了高達 2TB 的大容量選項；iPhone 18 Pro Max 的售價則為 HK$11,499 起（256GB）。香港地區將於 9 月 12 日（星期六）開放預購，並預計於 9 月 18 日正式發售。

 

全新iPhone 18 Pro手機側面展示.

IPhone 18 Pro 系列多色手機展示.

 

重點 1：核心效能與硬件升級重點

突破性 A20 Pro 晶片與革命性散熱系統

今次最大的硬件規格在於搭載全新 A20 Pro 晶片。這款晶片採用最先進的 2 納米製程技術打造，內建 6 核心 CPU 與 7 核心 GPU，其中超級核心的速度最高提升達 20%，圖形處理與 AI 生成效能更躍升了 40%。此外，Apple 為其配備了高達 32 核心的雙神經網路引擎，帶來前代兩倍的 AI 運算能力。

 

Apple A20 Pro晶片圖像.

A20 Pro晶片結構圖，展示多核心設計與性能.

A20 Pro晶片架構圖，展示GPU和神經引擎性能提升.

 

 

為了讓強大效能得以穩定輸出，iPhone 18 Pro 採用了全新散熱設計，新一代均溫板的表面積為前代的三倍，並結合再生不鏽鋼與業界首創的納米雙晶銅材質，讓高強度運作下的持續效能最高提升 40%。

 

IPhone 18 Pro內部電路板特寫. IPhone 18 Pro 內部電路板特寫. 濃煙籠罩鐵網，模糊神秘氛圍.

 

歷來最強的電池續航力與快充技術

在電池續航力方面，iPhone 18 Pro 系列創下了歷代最高的紀錄。iPhone 18 Pro Max 的影片播放時間可長達驚人的 45 小時，而 iPhone 18 Pro 也具備 36 小時的優異表現。搭配更進階的有線快充技術，使用者只需約 15 分鐘即可迅速將電量充至 50%，大幅減少了日常等待的時間。

 

IPhone 18 Pro拆解內部電路板細節.

IPhone 18 Pro Max 影片播放時間45小時.▲iPhone 18 Pro Max 的連續播片長度長達 45 小時，屬於 iPhone 歷來最長續航力表現

50%充電只需15分鐘.

▲iPhone 最強充電效能，可在 15 分鐘內充電到 50%

 

重點 2：螢幕互動體驗與質感設計

升級版動態島，資訊掌握更靈活

螢幕正面的「動態島」（Dynamic Island）迎來了顯著升級。全新的動態島不僅尺寸變得更加小巧精緻，實用性也大幅提升。現在它能夠同時顯示多達三個即時動態（Live Activities），讓使用者可以一眼同時掌握航班狀態、地圖導航以及計時器等多項日常進度。

 

IPhone 18 Pro 黑色設計與新機特點.

IPhone 15 介面顯示天氣與地圖.

 

全新色彩美學與精緻材質

外觀設計上，iPhone 18 Pro 採用了具備色彩匹配的鋁金屬與機背玻璃，營造出更加一體成型且具凝聚力的視覺感受。本次共推出了四款迷人配色，除了經典的深邃黑（Deep Black）與更為精緻的銀色（Silver）之外，更加入了清新脫俗的新色冰川白（Glacier），以及優雅獨特的新色勃根地酒紅（Burgundy）。

 

全新iPhone 18 Pro黑色款背面照.

IPhone 18 Pro 黑色三攝相機特寫.

IPhone 18 Pro 三鏡頭相機設計.

IPhone 18 Pro 三攝鏡頭特寫.

IPhone 18 Pro 紅色三鏡頭手機特寫.

IPhone 18 Pro 三鏡頭相機設計.

 

 

重點 3：影像系統的全面進化

首創「可變光圈」的 4800 萬像素主相機

攝影系統是本次發表的重頭戲，帶來了近年來最大幅度的硬體革新。新機搭載了全新的 4800 萬像素 Fusion 主相機，並首度引進了「可變光圈」設計。這套系統由六片極薄的雷射切割葉片組成，相機能根據拍攝場景自動調整光圈大小。在昏暗環境下，光圈會自動開啟以增加約 50% 的進光量，結合官方最佳化的 F 1.8 參數，讓夜間模式與天文攝影能以更快的速度捕捉到絕佳的高品質影像。

 

IPhone 18 Pro 三鏡頭相機模組特寫.

女性攝影師用手機拍攝風景.

 

專屬 Pro Controls 與智慧對焦技術

針對專業攝影需求，iPhone 18 Pro 獨家推出了「Pro Controls」專業控制功能。使用者現在可以手動更改白平衡、查看長條圖，甚至在四種光圈選項間自由切換。透過手動調整快門速度，攝影師能輕鬆創造出動態模糊或完美凝結瞬間的藝術影像。同時，全新的「智慧對焦追蹤」利用裝置端 AI 模型，即使拍攝主體在畫面中來回移動或改變深度，也能牢牢鎖定並維持清晰對焦。錄影方面，電影級模式現已支援 60 fps 的半速特效，縮時攝影更支援高達 4K Dolby Vision HDR 的超高畫質。

 

IPhone 18 Pro 三鏡頭相機系統特寫.

IPhone 18 Pro新機配件擺設.

人像與鷺鷥特寫高清圖像.

 

確立影像真實性與攝影風格升級

為因應 AI 時代的挑戰並確保新聞紀實的真實性，Apple 推出全新的 Apple Reference Image 功能。主相機會在拍攝瞬間於像素級別進行安全簽章，生成一張無法篡改的參考影像，藉此證明照片未經 AI 修改。此外，廣受歡迎的攝影風格功能也迎來升級，新增了「紋理」與「顆粒」控制選項，讓使用者能更細膩地調整照片的膚質表現與光影情緒。

 

蘋果發布會現場，專注講解新款iPhone 18 Pro.

 

重點 4：完整軟件生態：深度整合 Apple Intelligence 與 iOS 27

在軟體層面，iPhone 18 Pro 深度整合了 Apple Intelligence 與全面進化的 Siri AI。全新 Siri 能夠理解使用者的個人情境，精準回答問題並執行跨 App 操作。內建的 AI 影像工具也更加強大，包含能擴充畫面範圍的「Extend」功能以及空間重新構圖工具。搭配最新的 iOS 27 系統，AirDrop 傳輸速度最高提升了 80%，全新的「iPhone Handoff」功能更允許一個電話號碼在兩支 iPhone 之間無縫切換使用。

 

IPhone 18 Pro 系列新功能展示.

IPhone 18 Pro 顯示通知與設計細節.

 

重點 5：售價與發售資訊

售價方面，iPhone 18 Pro 的在香港的售價為 HK$10,499 起（256GB），並首度提供了高達 2TB 的大容量選項；iPhone 18 Pro Max 的售價則為 HK$11,499 起（256GB）。香港地區將於 9 月 12 日（星期六）開放預購，並預計於 9 月 18 日正式發售。

 

IPhone 18 Pro 新機重點與售價.

 

 

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