iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max 懶人包 3 分鐘看盡新機 5 大重點、香港售價、發售詳情

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Apple 香港時間今日凌晨舉行了最新發佈會，由新任 CEO John Ternus 親自揭曉全新推出的 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo 摺機、Apple Watch 以及 AirPods 5 等新產品。今次 Apple 致力於將 iPhone 創造成為用戶不可或缺的「智慧個人中心」（Intelligent Personal Hub），將強大的 AI 能力與個人生活情境進行深度結合。以下懶人包為大家完整剖析 iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max 新機的重大升級與特色。

iPhone 18 Pro 的在香港的售價為 HK$10,499 起（256GB），並首度提供了高達 2TB 的大容量選項；iPhone 18 Pro Max 的售價則為 HK$11,499 起（256GB）。香港地區將於 9 月 12 日（星期六）開放預購，並預計於 9 月 18 日正式發售。

重點 1：核心效能與硬件升級重點

突破性 A20 Pro 晶片與革命性散熱系統

今次最大的硬件規格在於搭載全新 A20 Pro 晶片。這款晶片採用最先進的 2 納米製程技術打造，內建 6 核心 CPU 與 7 核心 GPU，其中超級核心的速度最高提升達 20%，圖形處理與 AI 生成效能更躍升了 40%。此外，Apple 為其配備了高達 32 核心的雙神經網路引擎，帶來前代兩倍的 AI 運算能力。

為了讓強大效能得以穩定輸出，iPhone 18 Pro 採用了全新散熱設計，新一代均溫板的表面積為前代的三倍，並結合再生不鏽鋼與業界首創的納米雙晶銅材質，讓高強度運作下的持續效能最高提升 40%。

歷來最強的電池續航力與快充技術

在電池續航力方面，iPhone 18 Pro 系列創下了歷代最高的紀錄。iPhone 18 Pro Max 的影片播放時間可長達驚人的 45 小時，而 iPhone 18 Pro 也具備 36 小時的優異表現。搭配更進階的有線快充技術，使用者只需約 15 分鐘即可迅速將電量充至 50%，大幅減少了日常等待的時間。

▲iPhone 18 Pro Max 的連續播片長度長達 45 小時，屬於 iPhone 歷來最長續航力表現

▲iPhone 最強充電效能，可在 15 分鐘內充電到 50%

重點 2：螢幕互動體驗與質感設計

升級版動態島，資訊掌握更靈活

螢幕正面的「動態島」（Dynamic Island）迎來了顯著升級。全新的動態島不僅尺寸變得更加小巧精緻，實用性也大幅提升。現在它能夠同時顯示多達三個即時動態（Live Activities），讓使用者可以一眼同時掌握航班狀態、地圖導航以及計時器等多項日常進度。

全新色彩美學與精緻材質

外觀設計上，iPhone 18 Pro 採用了具備色彩匹配的鋁金屬與機背玻璃，營造出更加一體成型且具凝聚力的視覺感受。本次共推出了四款迷人配色，除了經典的深邃黑（Deep Black）與更為精緻的銀色（Silver）之外，更加入了清新脫俗的新色冰川白（Glacier），以及優雅獨特的新色勃根地酒紅（Burgundy）。

重點 3：影像系統的全面進化

首創「可變光圈」的 4800 萬像素主相機

攝影系統是本次發表的重頭戲，帶來了近年來最大幅度的硬體革新。新機搭載了全新的 4800 萬像素 Fusion 主相機，並首度引進了「可變光圈」設計。這套系統由六片極薄的雷射切割葉片組成，相機能根據拍攝場景自動調整光圈大小。在昏暗環境下，光圈會自動開啟以增加約 50% 的進光量，結合官方最佳化的 F 1.8 參數，讓夜間模式與天文攝影能以更快的速度捕捉到絕佳的高品質影像。

專屬 Pro Controls 與智慧對焦技術

針對專業攝影需求，iPhone 18 Pro 獨家推出了「Pro Controls」專業控制功能。使用者現在可以手動更改白平衡、查看長條圖，甚至在四種光圈選項間自由切換。透過手動調整快門速度，攝影師能輕鬆創造出動態模糊或完美凝結瞬間的藝術影像。同時，全新的「智慧對焦追蹤」利用裝置端 AI 模型，即使拍攝主體在畫面中來回移動或改變深度，也能牢牢鎖定並維持清晰對焦。錄影方面，電影級模式現已支援 60 fps 的半速特效，縮時攝影更支援高達 4K Dolby Vision HDR 的超高畫質。

確立影像真實性與攝影風格升級

為因應 AI 時代的挑戰並確保新聞紀實的真實性，Apple 推出全新的 Apple Reference Image 功能。主相機會在拍攝瞬間於像素級別進行安全簽章，生成一張無法篡改的參考影像，藉此證明照片未經 AI 修改。此外，廣受歡迎的攝影風格功能也迎來升級，新增了「紋理」與「顆粒」控制選項，讓使用者能更細膩地調整照片的膚質表現與光影情緒。

重點 4：完整軟件生態：深度整合 Apple Intelligence 與 iOS 27

在軟體層面，iPhone 18 Pro 深度整合了 Apple Intelligence 與全面進化的 Siri AI。全新 Siri 能夠理解使用者的個人情境，精準回答問題並執行跨 App 操作。內建的 AI 影像工具也更加強大，包含能擴充畫面範圍的「Extend」功能以及空間重新構圖工具。搭配最新的 iOS 27 系統，AirDrop 傳輸速度最高提升了 80%，全新的「iPhone Handoff」功能更允許一個電話號碼在兩支 iPhone 之間無縫切換使用。

重點 5：售價與發售資訊

售價方面，iPhone 18 Pro 的在香港的售價為 HK$10,499 起（256GB），並首度提供了高達 2TB 的大容量選項；iPhone 18 Pro Max 的售價則為 HK$11,499 起（256GB）。香港地區將於 9 月 12 日（星期六）開放預購，並預計於 9 月 18 日正式發售。

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