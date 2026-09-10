iPhone Duo 全球 12 地售價比較 美國最平越南最貴 香港排第二便宜

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Apple 首款摺疊手機 iPhone Duo 公布全球售價。綜合 12 個市場 256GB 版本官方定價並換算成美元比較，美國以 1,999 美元（約港幣 HK$15,592）成為全球最便宜市場，越南以約 2,841 美元（約港幣 HK$22,160，折合 64,999,000 越南盾）成為 12 地中最貴市場，香港則以約 2,245 美元（HK$17,499）排名全球第二便宜。

12 地售價完整對照

排名 國家／地區 官方售價 約美元 備註 1 美國 1,999 美元（約港幣 HK$15,592） 1,999 美元 全球最平 2 香港 HK$17,499 約 2,245 美元 折合港幣 15,592 元（以 1 美元兌 7.8 港元計算原價） 3 馬來西亞 RM9,499 約 2,334 美元 4 台灣 NT$74,900 約 2,373 美元 5 中國內地 ¥15,999 約 2,396 美元 折合港幣約 18,079 元（以 1 元人民幣兌 1.13 港元計算） 6 日本 ¥364,800 約 2,402 美元 折合港幣約 18,240 元（以 1 日元兌 0.05 港元計算） 7 泰國 ฿79,900 約 2,427 美元 8 新加坡 S$3,099 約 2,451 美元 9 澳洲 A$3,499 約 2,539 美元 10 韓國 ₩3,290,000 約 2,676 美元 11 英國 £1,999（約港幣 HK$21,189） 約 2,723 美元 12 越南 64,999,000 越南盾 約 2,841 美元 全球最貴，屬 Apple 當地首款突破 1 億越南盾機款（2TB 版本）

美國最平 越南最貴

美國定價 1,999 美元（約港幣 HK$15,592），是 12 個市場中唯一低於 2,000 美元的地區，顯示 Apple 本土市場仍維持全球最低入場門檻。排在最貴一端的越南，256GB 版本官方售價達 64,999,000 越南盾，換算約 2,841 美元（約港幣 HK$22,160），比美國貴逾 800 美元（約港幣 HK$6,240）；最高階 2TB 版本在當地更要 103,999,000 越南盾，是 Apple 在越南史上首款突破 1 億越南盾的 iPhone 型號。

香港排名全球第二便宜，售價 HK$17,499（約 2,245 美元），僅貴於美國，比馬來西亞、台灣、中國內地、日本、泰國、新加坡、澳洲、韓國、英國及越南都便宜。

港版四個容量定價一次看

Apple 香港官網公布 iPhone Duo 完整售價，256GB 售 HK$17,499、512GB 售 HK$19,299、1TB 售 HK$22,799，最高階 2TB 版本則要 HK$27,999。若與同容量 iPhone 18 Pro Max 比較，Duo 每個容量均固定貴 HK$6,000。

港版將於 10 月 16 日晚上 8 時起接受預訂，10 月 23 日正式發售，與美國同步上市。機身提供星光白色及夜空色兩款配色，配備 5.4 吋外螢幕及 7.6 吋 Super Retina XDR 內螢幕，搭載 A20 Pro 晶片，並首度將 Touch ID 整合於側邊按鍵。

各地定價差異原因

各地售價差異主要來自稅制不同及匯率避險機制。以台灣為例，定價已包含 5% 加值型營業稅，未稅空機價與美國價差實際縮小至 3,000 至 4,000 美元（約港幣 HK$23,400 至 HK$31,200）左右，並非帳面上看到的整整 1 萬新台幣。分析亦指出，印度、巴西及土耳其等稅率較高地區，即使不在此 12 地名單內，仍普遍列為全球最貴市場之一，反映定價差異主要受當地稽稅制度及匯率波動緩衝影響，而非單純地區歧視性定價。