iPhone Duo 摺機美國現場實機上手評測：摺痕幾乎隱形，開合自如體驗超乎想像【現場直擊】

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今日香港時間凌晨 1 時，Apple 正式發表 iPhone Duo 摺機。而在發表會結束後，我們的記者沙律，第一時間擠進人山人海的體驗區，為大家搶先上手試玩這部備受矚目的全新摺疊螢幕手機——iPhone Duo。經過短暫但深度的實機試玩，這部被譽為「縮水版 iPad mini」的全新裝置，無論在硬體工藝還是系統互動上，都給了我們極大的驚喜。以下是我們的現場實測報告。

10 個 iPhone Duo 新玩法:

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▲我們記者沙律為大家現場報道 iPhone Duo 第一手試機體驗

一、 外觀設計與螢幕材質：手感極佳，史上最薄 iPhone

1. 單手握持感佳，完全不覺沉重

這次我們在現場主要測試了「Night Sky（夜空黑）」和「Star White（星光白）」兩個版本，在現場燈光下機身會呈現細膩的深淺變化。上手 iPhone Duo 的第一感覺是非常容易適應。雖然機身稍寬，但單手握持也不會覺得突兀，因為它採用了輕盈且堅固的鈦金屬邊框，而且是歷來最薄的一款 iPhone。

▲從側邊看上去也是非常之薄

雖然上半部集中了相機零件，但記者在現場拿著使用時，並未感覺到有明顯頭重腳輕的問題。平放在桌面時，鏡頭模組僅有微凸，基本上不影響使用。此外，邊框做了非常圓潤的倒角與磨砂處理，觸摸起來完全不刮手，實物質感極佳。

2. 納米紋理玻璃，摺痕幾乎不可見

打開手機，伴隨著極具真實感的半透明過渡動畫，映入眼簾的是一塊 7.6 吋的 Super Retina XDR 大螢幕。這塊螢幕採用了全新的納米紋理玻璃（Nano-texture）與霧面面板，防反光效果極好，而且觸感極度「絲滑」。

至於大家最關心的摺痕，表現真的令人驚豔！我們記者沙律在現場複雜的光線下將手機翻轉多個角度，都很難察覺到摺痕，必須從側面的極限「死亡角度」才能勉強看到。這絕對是目前我們測試過摺痕最淺、處理得最好的一部。此外，機身正背面皆覆蓋了第二代超瓷晶盾面板，抗刮耐磨能力大幅提升。

▲在正常使用下，幾乎看不到有摺痕

▲當然，也不是完全零摺痕的，需要在極側邊的角度，才會稍為看到有一點摺痕

▲要關閉螢幕，且在特定角度下才會隱約看到摺痕

▲在正常使用時，很難看到摺痕的存在

摺合時的有趣動畫

Apple 特別在摺機摺合時，以動畫方式加強摺合動作效果，非常有趣：

二、 突破性的無縫互動與多工處理

1. 內外螢幕無縫銜接

這次 iPhone Duo 最值得留意的地方，是內外兩塊螢幕比例一致（外螢幕比例為 1:1.4）。外螢幕是一塊 5.4 吋 Super Retina XDR 螢幕，雖然數字上看似不大，但其實已經具備 iPhone 18 Pro 約九成的螢幕顯示面積。由外螢幕展開至內螢幕時，原本正在觀看的內容會自然延伸並放大，不過觀看 Netflix 影片時依舊會有上下黑邊，但可通過再放大影片，調整影片比例令黑邊消失。

▲在體驗遊戲時，獲得最大畫面當然是攤開整部 iPhone Duo

▲遊戲除了可支援橫向之外，也可以支援直向顯示

▲當螢幕摺合之後…

▲你可以在外螢幕上繼續玩！

2. 絲滑無比的分工體驗與介面優化

為了適應這塊大螢幕，蘋果將所有的操作按鈕與介面（如音樂控制、日曆、天氣等）全部移至螢幕右側，最大化內容顯示空間。在多工處理上，只需從底部向上滑動並向右拉，即可輕鬆實現雙應用程式分螢幕操作（例如上方看影片、下方傳訊息）。

更好的是，可以點擊中間的按鈕將兩個 App「鎖定」，退出時會同步退出。現場實測將右側相簿的照片直接拖曳到左側的訊息（Messages）中，整個無縫傳輸操作極度流暢自然。

▲假設你正在使用備忘錄 App

▲用手勢將它拖放到側邊之後…

▲你可在畫面上同時操作更多 App，例如圖中的 Safari 瀏覽器

▲在現場看到其他例子，例如你可一邊撰寫電郵，一邊看相簿，從而選擇要附加的相片

▲在橫向顯示時，你也可以一邊看影片，一邊用訊息軟件跟朋友聊天

三、 影像系統與隱藏式前鏡頭

1. 真・全螢幕：隱藏得極好的前置鏡頭

iPhone Duo 內螢幕實現了真正的無挖孔視覺體驗。其前置視訊鏡頭採用螢幕下隱藏設計，一般操作下完全找不到鏡頭痕跡。只有打開相機 App 時，頂部才會亮起綠色小指示燈提醒你看向鏡頭，防護私隱的同時也兼顧了螢幕的完整性。

▲這裡有前置鏡頭，你又看得到在哪裡？

▲在特定角度下，而且要看到非常近，才會看到這個前置鏡頭

2. 雙鏡頭系統與 Dual Preview 互動攝影

機背搭載 4800 萬像素 Fusion 主鏡頭與 4800 萬像素 Fusion 超廣角鏡頭，主鏡頭支援 2 倍光學變焦、感光元件位移式防震、4K 120fps 影片以及 4K Dolby Vision HDR 縮時攝影。切換 0.5 倍、1 倍與 2 倍焦段時，側邊還會有非常精緻的漸變過渡動畫。

得益於摺疊形態，iPhone Duo 支援強大的「Dual Preview（雙螢幕預覽）」功能，可以直接使用高畫質的主鏡頭自拍，並透過外螢幕即時預覽構圖。此外還有專為兒童設計的「Kid Q」功能，拍照時外螢幕會播放 Snoopy 等小動畫來吸引小朋友的注意力，輕鬆捕捉自然笑容。

四、 轉軸懸停、效能與配件支援

1. 精密鉸鏈與多角度懸停應用

開合手感非常紮實，展開時會有一種令人安心的「咔嚓」回饋感。鉸鏈內部使用了超過一百個精密零件，展開後支撐得相當穩固，闔上時也有磁力吸附的緊實感。它可以停留在不同的開合角度以適應不同場景：

桌面模式 (Standby Mode)： 半摺平放在桌面可作為支架看影片，下半部會自動變成控制面板。

床頭鐘模式： 晚上充電時半摺立起，外螢幕即可化身為小鬧鐘顯示時間。

大螢幕鍵盤分離： 雙手打字時，只需稍微將手機彎折，虛擬鍵盤就會自動向兩側分開，極大提升輸入效率。

2. Touch ID、立體聲揚聲器與 Apple Pencil 支援

解鎖方面，Apple 這次並未加入 Face ID，而是將 Touch ID 整合在側邊的音量鍵下方，無論摺疊或展開都能從底部上滑輕鬆解鎖，同時也支援 Apple Watch 解鎖。

音效體驗上，揚聲器分別位於機身頂部與底部，這意味著無論你是橫向還是直向握持，系統都會自動切換成「左右雙聲道立體聲」。最令人振奮的是，它確認支援 Apple Pencil，用這塊大到好像一部 iPad mini 的大螢幕來寫字、畫畫或做簡單筆記，體驗相當出色。

3. A20 Pro 效能與特長續航

效能由 A20 Pro 晶片驅動，官方指出其持續效能比 iPhone 17 Pro 最高提升 35%。續航方面，大螢幕影片播放最長可達 31 小時，若主要使用外螢幕觀看影片，最長可達 44 小時。若兩塊螢幕平均使用，最長續航可達 24 小時。支援快充，20 分鐘即可充至 50%，充電 5 分鐘就足以讓外螢幕播放影片最長達 5 小時。

總結與香港發售資訊

這次短暫的現場體驗，iPhone Duo 毫無疑問給用家非常好的摺機體驗。幾乎隱形的摺痕、極致輕薄的機身，加上隱藏式鏡頭、強大的多工處理與流暢過渡，可說是展現 Apple 強勁的硬件工藝與軟件整合實力。等我們稍後拿到測試機後會再為大家深入實測！

售價與發售日（香港）：