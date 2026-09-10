iPhone 掀全球加價潮 新機舊機都一樣加 舊機最多加價 HK$2,800

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Apple 剛舉行秋季發佈會，正式推出首部摺疊螢幕手機 iPhone Duo，入門價達港幣 17,499 元，同場登場的 iPhone 18 Pro 系列入門價亦升至港幣 10,499 元。新機發佈同時，Apple 官網悄悄為現役舊型號全線加價，iPhone 16、iPhone 17、iPhone Air 及入門級 iPhone 17e 平均加幅達港幣 900 至 1,000 元，當中 iPhone Air 1TB 版本加幅最大，一口氣加至港幣 14,799 元，即加價港幣 2,800 元。

舊機加價一覽

Apple 今次調整價格，同時將 iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 全線下架，正式由 iPhone 18 Pro 系列取代。現役舊機加價情況如下：

型號 原本起售價 最新起售價 最新頂配價 升幅 iPhone 16 HK$5,999 HK$6,999 HK$9,499 加 $1,000 iPhone 17e HK$5,099 HK$5,999 HK$7,799 加 $900 至 $1,000 iPhone 17 HK$6,899 HK$7,799 HK$9,599 加 $900 至 $1,000 iPhone Air HK$8,599 HK$9,499 HK$14,799（1TB） 加 $900 至 $2,800

iPhone Air 加幅特別明顯，容量越高，加幅越大，1TB 最高階版本加幅足以另外購買一對 AirPods Pro。

▲官網已經換上新價錢

首部摺疊機 iPhone Duo 規格

iPhone Duo 採用書本式摺疊設計，內摺螢幕達 7.6 吋，配備 1.5K 解像度 OLED 面板及 120Hz 更新率，外螢幕則為 5.4 吋，同樣支援 120Hz。機身採用鈦金屬物料，摺合後厚度 11.3 mm、展開後僅 5.2 mm，號稱史上最薄 iPhone。硬件方面搭載 A20 Pro 晶片，配備 12GB 記憶體，並具備 IP68 防塵防水規格。相機部分配備雙 4,800 萬像素主鏡頭及超廣角鏡頭，支援 2 倍光學變焦，自拍鏡頭則為 1,200 萬像素。電池方面採用雙電池設計，以外螢幕播放影片可達 44 小時，內螢幕播放亦有 31 小時。機身提供星光白與夜空黑兩色，儲存容量由 256GB 起跳至 2TB，美國起售價為 1,999 美元（香港售價為 HK$17,499 起），10 月 16 日開放預訂，10 月 23 日正式發售。

加價原因：全球晶片記憶體短缺

Apple 今次同步加價，並非香港獨有現象。有外國報道指出，今次加價主因是全球晶片與記憶體成本持續上漲，業界形容為「chipflation」。以美國市場為例，iPhone 18 Pro 起售價為 1,199 美元（約港幣 HK$9,352），iPhone 18 Pro Max 為 1,299 美元（約港幣 HK$10,132），較上代 iPhone 17 Pro 系列上升 100 美元（約港幣 HK$780）。印度市場同樣同步上調舊機售價，當中 iPhone Air 1TB 版本加幅最大，由原本 159,900 盧比加至 224,900 盧比，反映今次加價屬 Apple 全球策略，而非個別地區定價調整。

資料來源：Apple