網紅Speed手持 iPhone Duo 後空翻 Apple 新 CEO John Ternus 擊掌大笑

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Apple 於 9 月 9 日（美國西岸時間）在 Apple Park 舉行秋季發布會，正式推出首款摺疊 iPhone，iPhone Duo，是新任行政總裁 John Ternus 上任後首場產品發布會。美國人氣實況主 IShowSpeed 在網上直播期間即場表演招牌後空翻，自封「IShowFlip」，並與 John Ternus 擊掌慶祝，成為發布會焦點。

拿新機後空翻 自封「IShowFlip」

IShowSpeed 於發布會後開啟名為「REVEALING THE NEW iPHONE!」的 YouTube 網上直播，在 John Ternus 面前手持 iPhone Duo 表演拿手絕活後空翻。他事前向觀眾表示：「我要成為全球首個拿着 iPhone Duo 後空翻的人。」完成動作後，他成功站穩落地，手上的 iPhone Duo 亦無脫手。IShowSpeed 隨即自封「IShowFlip」，笑言「我 flip 咗部 phone」，隨後與在場的 John Ternus 擊掌，John Ternus 亦被逗得大笑。IShowSpeed 目前於 YouTube 擁有超過 6,100 萬訂閱。

五月天阿信同場亮相 邀 Speed 睇演唱會

IShowSpeed 於發布會現場碰見台灣樂團五月天主唱阿信，二人隨即展開對話。阿信邀請 IShowSpeed 觀看五月天演唱會，IShowSpeed 隨即以中文回應：「我會、我會、我會。」阿信其後反問 IShowSpeed 最喜歡哪一款新機，他選擇 iPhone Duo，與 IShowSpeed 一拍即合，雙方即場握手。互動期間，有工作人員向 IShowSpeed 介紹阿信「來自中國」，另一名在場人員隨即出言糾正，提醒對方阿信「不喜歡談論這個話題」；IShowSpeed 追問阿信是否來自上海，阿信簡短回答「台北」。得悉阿信是歌手後，IShowSpeed 亦感驚訝，反問「你可以唱歌？」逗得阿信發笑。

John Ternus 首次亮相 接替 Tim Cook 掌舵 Apple

今次是 John Ternus 出任 Apple 行政總裁後首場產品發布會。他原本擔任硬件工程資深副總裁，於 9 月 1 日正式接替 Tim Cook 成為行政總裁，Tim Cook 則轉任董事會執行主席，交接方案早於今年 4 月獲董事會一致通過。外界視今次發布會為觀察 John Ternus 未來如何帶領 Apple 在人工智能競賽中追落後的重要指標。