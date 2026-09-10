親 Windows 外媒：Duo, Neo 名稱本來是微軟改 稱 Apple 全部拿去太過份

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Apple 推出首款摺疊手機 iPhone Duo 後，規格與售價成為外界焦點。知名 Windows 網站 Windows Central 藉機批評 Apple 命名手法。編輯 Zac Bowden 指出，Apple 今年 3 月率先起用 Microsoft 曾使用的 Neo 名稱推出 MacBook Neo，如今又以 Duo 命名新款摺疊手機。Zac Bowden 形容 Apple 不斷搶走 Surface 產品名稱。

▲Surface Duo 與 Surface Neo

Surface Neo 與 Surface Duo 曾是雙螢幕先驅

Microsoft 在 2019 年 10 月發表 Surface Neo 與 Surface Duo 兩款產品，期望能開創雙螢幕裝置類別。Surface Neo 搭載 Windows 10X，以 360 度轉軸連接兩塊 9 吋螢幕，展開後提供接近 13 吋工作空間，並可搭配實體鍵盤、Surface Pen 與滑鼠使用。Surface Duo 則採用 Android 系統，兩塊 5.6 吋螢幕合起來形成 8.3 吋介面，設計能像書本般開闔，亦支援左右分鏡多工操作。Microsoft 當年表示，這兩款產品目標是解決使用者在裝置、螢幕與應用程式之間反覆切換而打斷工作思緒的問題。

Zac Bowden 認為，Neo 與 Duo 命名本身與產品設計緊扣。Neo 帶有「全新」意味，象徵 Microsoft 期望開創全新裝置類別；Duo 則直接點出雙螢幕特色，亦是當年發布會驚喜產品。發布會前一度有報道指摺疊手機計劃可能已終止，結果 Microsoft 仍將 Duo 帶上舞台。Zac Bowden 形容這是罕見且出人意料的「One more thing」時刻。

Microsoft 早已放棄雙螢幕路線

最終只有 Surface Duo 真正上市。Surface Neo 原定 2020 年底推出，卻因 Windows 10X 開發方向轉變遭延期，始終沒有正式發售。Surface Duo 於 2020 年上市，翌年 Microsoft 推出加入 5G、NFC、90Hz 更新率螢幕與三鏡頭相機的 Surface Duo 2，兩代產品都未能打入主流市場。初代 Surface Duo 上市售價高達 1,399 美元（約港幣 HK$10,912），硬件規格、相機表現與軟件完成度均受不少批評。Surface Duo 2 修正部分缺點，市場反應仍然一般。路透社指出，Microsoft 隨後正式停產這條產品線。

命名踩中痛處 編輯坦言 Apple 配得上

Zac Bowden 表示，Apple 將 Neo 用在最便宜的 MacBook 上，令 Zac Bowden 覺得像在嘲諷 Microsoft 當年的 Surface Neo 願景，iPhone Duo 就真正踩中其痛處。Zac Bowden 形容 Surface Duo 是一款纖薄、能摺疊且支援手寫筆的手機，iPhone Duo 幾乎就是「現代版 Surface Duo」。看到 Duo 名稱出現在 Apple 產品上，Zac Bowden 心情相當複雜。

Zac Bowden 認為 Apple 不可能不知道 Neo 及 Duo 過去與 Surface 品牌的關係。Zac Bowden 坦言 Apple 忽略 Microsoft 的做法是「正確決定」，真正令 Zac Bowden 失望的其實是 Microsoft。Microsoft 見初代 Surface Duo 銷情不佳，Surface Duo 2 表現更差，便決定不再投資這個產品類別，沒有給予足夠時間改善。如今 Apple 拿著同一個 Duo 名稱，推出主打摺疊、多工與觸控筆的手機，像是展示 Microsoft 當年若繼續投入，Surface Duo 原本可能發展成甚麼模樣。

外媒報道指出，iPhone Duo 採用書本式摺疊設計，配備 7.6 吋內螢幕及 5.4 吋外螢幕，搭載 A20 Pro 晶片。機身採用 Grade 5 鈦金屬配 Ceramic Shield 玻璃，支援 IP68 防水，並將於稍後支援 USB-C 版 Apple Pencil。售價由約 1,999 美元（約港幣 HK$15,592）起，最高配置估計達 2,999 美元（約港幣 HK$23,392）。至於今年 3 月推出的 MacBook Neo，香港官網售價由 HK$4,799 起。雖然 Zac Bowden 仍對 Apple 拿走 Neo 與 Duo 名稱感到不滿，但承認 Microsoft 已無意再用這兩個名字推出新產品。MacBook Neo 與 iPhone Duo 在 Apple 產品線中各有明確特色，容易被消費者辨識。

資料來源：Windows Central