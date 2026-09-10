OpenAI 新模型解開世紀難題 學者質疑參考草稿搶發表 萬個代理狂算引發學界爭議

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OpenAI 於 9 月 8 日宣布，一款比剛推出 GPT-6 Astra 更強大未發布下一代模型，證明 Navier-Stokes 方程式存在性與光滑性問題，屬克雷數學研究所七大「千禧年大獎難題」之一，獎金 100 萬美元（約港幣 780 萬元）。惟紐約大學教授 Tristan Buckmaster 隨即公開指控，OpenAI 得悉他與 Anthropic 數學家 Levent Alpöge 研究進度後，動用龐大運算資源搶先完成證明，令一場數學突破隨即演變成學術功勞歸屬爭議。

▲ 紐約大學教授 Tristan Buckmaster

▲ Anthropic 數學家 Levent Alpöge

10,000 個 AI 代理耗 88 小時得出結果

OpenAI 表示，公司得悉網上流傳 Anthropic 已解開兩條千禧年難題傳聞後，9 月 1 日起安排新一代未發布模型集中攻堅 Navier-Stokes 問題，並在最後階段動用約 10,000 個 AI 代理同步運算、互相交換數據，於 9 月 5 日即開始後約 88 小時得出結果，其後再花 17 小時，以 Lean 系統將證明形式化並驗證。OpenAI 首席研究總監 Mark Chen 形容，成果是 AI 研究重要里程碑，OpenAI 研究員 Sébastien Bubeck 則指，結果較公司過往數學研究成果提升約 1,000 倍。Mark Chen 承認相關運算成本「明確達數百萬美元」規模，公司表明不會領取 100 萬美元（約港幣 780 萬元）獎金。

教授指控研究進度外洩 OpenAI 搶跑

Tristan Buckmaster 在聲明中透露，他與 Levent Alpöge 過去約一年以獨立研究員身分，混合使用 OpenAI 及 Anthropic 模型，在數學家 Diego Cordoba 及 Luis Martinez-Zoroa 前人研究基礎上，鑽研與 Navier-Stokes 相關流體方程式問題，並將研究草稿大量輸入 OpenAI 編程工具 Codex。他強調，二人並無得出千禧年大獎問題本身證明，只就相關「受力 Euler 方程式」取得初步證明結果。Tristan Buckmaster 指，在網上流傳 Anthropic 已解題消息後，他聯絡 OpenAI 求證，OpenAI 邀約會面，席間 Sébastien Bubeck 透露公司亦在研究同一問題，且採用路徑與他們幾乎一致。他質疑，此一冷門解題方向「並非給模型問題陳述、幾天內就能自行摸索出來」，並指首次向模型下達相關提示時間，正是在他們研究進度外洩之後。

Sébastien Bubeck 否認要求剔除署名 雙方各執一詞

Tristan Buckmaster 又指，Sébastien Bubeck 曾提出雙方聯合發布結果，但建議剔除任職 Anthropic 嘅 Levent Alpöge 署名，他堅持要公開爭議後，Sébastien Bubeck 一度回應「為何要毀掉自己職涯」。Sébastien Bubeck 其後在 X 平台否認曾要求剔除 Levent Alpöge 署名，解釋自己原意是提出開放 OpenAI 內部模型給兩人使用，協助他們完成由 Euler 方程式銜接到 Navier-Stokes 證明缺口，但坦言自己當時「不知道應該如何處理將公司內部技術，開放給一名 Anthropic 員工使用」問題。OpenAI 在聲明中重申，指控「完全失實」，強調研究員及 AI 代理在對方公開發布前，未有透過任何途徑接觸其未公開研究，亦無存取特定用戶資料解題，僅承認「不能完全排除，經去識別化處理用戶數據，曾間接改良模型」。OpenAI 特別提到，會認可 Tristan Buckmaster 與 Levent Alpöge 在相關「受力 Euler 方程式」問題上貢獻，但堅持公司 Navier-Stokes 證明屬獨立研發，兩者證明方法及具體結果均有明顯分別。

Sam Altman 與 Anthropic 研究員回應 爭議未止

OpenAI 行政總裁 Sam Altman 在社交平台補充，指雙方解題方法「看來並不相同」，並提到公司最新模型「能解開好多其他數學問題」。Anthropic 研究員 Sholto Douglas 亦公開為 OpenAI 護航，指「OpenAI 絕無可能為此調取用戶對話記錄，或在明知會影響今次結果情況下訓練模型」。目前證明結果尚未經獨立學術驗證正式接納，若最終獲確認，將成為 2000 年克雷數學研究所訂立七大千禧年難題以來，第二條獲正式解開問題。

非首次捲入數學突破爭議

這已非 OpenAI 首次因數學研究成果引發爭議。2025 年 10 月，時任 OpenAI for Science 團隊負責人 Kevin Weil 曾聲稱 GPT-5 解開 10 條 Erdős 未解難題，事後遭數學家 Thomas Bloom 揭發，指模型只是找出已刊載於文獻中現成答案，並非原創證明，引來 Google DeepMind 行政總裁 Demis Hassabis 批評事件「尷尬」。相比之下，OpenAI 今年 5 月宣布破解 Erdős 1946 年提出單位距離猜想時，就邀請包括 Thomas Bloom 在內共 9 位外部數學家聯署驗證論文，做法相對審慎。

資料來源：TechCrunch、USA Today、Moneycontrol